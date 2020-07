PARTAGER Domaine Privé de l’État: Baisse de 49% de superficies acquises en 2019

Les acquisitions immobilières destinées au domaine privé de l’État ont porté en 2019 sur une superficie totale de 134 hectares (Ha) en baisse de 49% par rapport à 2018, selon la Direction des Domaines de l’État (DDE), relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.

Ces acquisitions d’une valeur de 767 millions de dirhams (MDH) ont été réalisées à l’amiable ou par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, précise la DDE dans son rapport d’activité de l’année 2019, justifiant la récession enregistrée au niveau des acquisitions destinées aux équipements publics par l’effort orienté vers les programmes de développement régionaux.

En détail, le nombre de dossiers des acquisitions immobilières (amiable & expropriation), s’est établi à 264, enregistrant ainsi une régression de l’ordre de 63% par rapport à l’année 2018, poursuit le rapport.

Et d’ajouter que 46 % de la superficie a été acquise à l’amiable et 54% par voie d’expropriation, tandis que 70% des dossiers d’acquisitions ont été réalisés par voie d’expropriation et 30% à l’amiable.

La Direction des Domaines de l’Etat est chargée d’acquérir les biens immeubles nécessaires à la réalisation des équipements publics, administratifs et socio-éducatifs (bâtiments abritant les services administratifs, établissement scolaires, hôpitaux..).

En tant qu’agent foncier de l’Etat, la DDE accomplit un rôle primordial en matière d’accompagnement des politiques de développement économique et social, à travers la mobilisation du foncier nécessaire à la mise en œuvre des stratégies sectorielles, à la réalisation des équipements publics et des projets d’investissement créateurs de richesse et d’emplois.

Plus de 160 hectares affectés aux administrations publiques en 2019

Une superficie de l’ordre de 163 hectares (Ha) relevant du domaine privé de l’Etat pour une valeur de 250 millions de dirhams (MDH), a été affectée aux administrations publiques en 2019, selon la Direction des Domaines de l’État (DDE), relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.

Comparativement à l’exercice 2018, la superficie affectée a enregistré une baisse de l’ordre de 6% et une progression de 7% en termes de valeur, précise la DDE qui vient de publier son rapport d’activité de 2019, notant que 58% de cette superficie a été mobilisée au profit du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Rappelant que l’Etat (Domaine Privé) est actuellement propriétaire d’un parc de logements d’environ 34.200 unités, le rapport fait observer que 157 logements ont été cédés à leurs occupants au titre de l’exercice 2019 pour une valeur globale de l’ordre de 29 MDH, soit une hausse de l’ordre de 32 % par rapport à 2018 en termes de valeur et une régression de 5% en termes d’unités vendues.

« En vue de se délester de ce parc sans réel rendement, l’État a engagé depuis le début des années 60, une démarche visant la cession des logements occupés par des fonctionnaires, non recensés comme logements de fonction et situés en dehors des enceintes administratives », explique le rapport.

Par ailleurs, 548 unités faisant partie du parc géré par Dyar Al Madina ont été cédées avec une recette de 6 MDH, ajoute la DDE, notant que l’Etat (Domaine Privé) est propriétaire d’un parc de 37.308 logements et commerces dont la gestion est assurée par la société « Dyar Al Madina », filiale de la CDG.

Néanmoins, un essoufflement des ventes a été constaté dernièrement, lequel est dû essentiellement au rythme d’adhésion des exploitants au processus de la vente, fait remarquer le rapport.

La Direction des Domaines de l’Etat est chargée d’acquérir les biens immeubles nécessaires à la réalisation des équipements publics, administratifs et socio-éducatifs (bâtiments abritant les services administratifs, établissement scolaires, hôpitaux..).

En tant qu’agent foncier de l’Etat, la DDE accomplit un rôle primordial en matière d’accompagnement des politiques de développement économique et social, à travers la mobilisation du foncier nécessaire à la mise en œuvre des stratégies sectorielles, à la réalisation des équipements publics et des projets d’investissement créateurs de richesse et d’emplois.

LNT avec Map