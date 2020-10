par AL |







Dolidol développe une nouvelle technologie exclusive

Dans le cadre du contexte épidémiologique actuel, Dolidol annonce la mise en place de la technologie exclusive SteriMat, un tunnel de stérilisation, pour répondre aux besoins de ses consommateurs à la recherche de produits à l’hygiène irréprochable.

« SteriMat est une technologie de stérilisation qui garantit l’hygiène des matelas vendus sous les marques Dolidol, Kinédorsal et Therapedic. Son procédé, conçu par le laboratoire de recherche et de développement de Dolidol, consiste à faire passer tous les matelas dans un tunnel de stérilisation. Cette dernière s’appuie sur deux technologies approuvées par les ingénieurs de Dolidol : les rayons ultraviolets et une solution hydro alcoolique. Les matelas stérilisés se voient ainsi apposés le tampon SteriMat, un label de qualité reconnaissable pour tous les consommateurs », explique-t-on auprès de la marque.

Il est à rappeler que Dolidol possède la plus grande unité de fabrication en Afrique, avec une capacité de 15 000 tonnes de mousse et 1 million de matelas par an. Ses produits sont commercialisés à travers tout le Maroc grâce à une flotte de plus de 150 camions. La société, qui fait de l’Afrique un marché de développement, est présente en Côte d’Ivoire depuis 2016.