PARTAGER #doctifightscovid, une plateforme médicale gratuite d’écoute et conseil

Les professionnels de santé sont depuis le début de la pandémie de la Covid-19 très sollicités. L’opération #doctifightscovid a pour objectif de permettre à un plus grand nombre de marocains d’avoir accès gratuitement à des conseils médicaux par vidéo avec un médecin.

Des médecins bénévoles généralistes et spécialistes ainsi que des psychologues ont accepté d’offrir de leurs temps gratuitement tout au long du mois de Juin pour écouter à distance, conseiller et rassurer la population marocaine.

A travers l’outil de télé-conseil vidéo de Docti, les personnes peuvent prendre rendez-vous avec les médecins bénévoles selon un planning préétabli disponible sur la plateforme digitale Docti.ma.

Pour cela, il suffit de créer gratuitement un compte sur la plateforme Docti.ma, de prendre un rendez-vous et de se connecter sur Docti.ma au moment du rendez-vous. Cette opération bénévole et gratuite a pour objectif de rassurer la population, de préparer et d’accompagner en douceur le déconfinement tout au long du mois de juin, explique-t-on auprès des organisateurs de l’opération.

LNT avec CdP