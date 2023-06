Disty Technologies est un acteur majeur dans le secteur de l’importation et de la distribution de produits et solutions informatiques au Maroc. Avec l’arrivée de la carte Honeywell dans son portefeuille de marques, Disty Technologies renforce son offre en proposant des solutions de sécurité et de traçabilité de haute qualité.

Honeywell est une référence mondiale dans ce domaine, et les solutions proposées sont particulièrement adaptées aux besoins des entreprises, administrations, industries, établissements de santé, commerces et autres utilisateurs.

Les solutions de contrôle d’accès Honeywell proposées par Disty Technologies

Grâce à son expertise technologique, Honeywell propose des produits et services de pointe, innovants, sophistiqués et économiques, pour répondre aux défis complexes d’aujourd’hui, aux besoins de contrôle d’accès, de détection anti-intrusion, de vidéo-protection et de sécurité intégrée sur les marchés commerciaux et résidentiels.

Grâce à son approche intégrée et évolutive, les solutions de sécurité Honeywell sont conçues pour protéger tout investissement et s’adapter à l’évolution des différents besoins. Qu’il s’agisse de sécuriser une petite entreprise, d’installations industrielles complexes ou à protéger une résidence privée, les solutions Honeywell sont évolutives et flexibles, elles permettent de faire évoluer le système de sécurité en fonction des exigences nouvelles. Ces solutions offrent les plus hauts niveaux de sécurité pour dissuader, détecter et prévenir les dangers potentiels, et minimiser les risques financiers et opérationnels.

Les solutions de traçabilité Honeywell proposées par Disty Technologies

Par ailleurs, les solutions de traçabilité et de collecte de données Honeywell proposées par Disty Technologies, proposent une gamme complète qui permet une automatisation efficace de la gestion des mouvements de biens et de produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement, depuis la fabrication jusqu’à la livraison au client final, parce que ces technologies avancées permettent une identification rapide et précise des articles, elles garantissent une gestion efficace des stocks, une optimisation des processus de production et une réduction des coûts opérationnels.

Ces solutions offrent une puissante combinaison de technologies de codes à barres et de RFID, adaptées à différents environnements et secteurs verticaux. Grâce à ces solutions, les entreprises peuvent désormais bénéficier d’une visibilité complète sur leurs opérations, réduisant ainsi le risque d’erreur humaine et maximisant la productivité des opérateurs sur le terrain.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Honeywell pour proposer des solutions de traçabilité et de collecte de données de pointe et de contrôle d’accès », déclare Younes El Himdy, PDG de Disty Technologies. « Cette collaboration nous permet de répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de gestion des flux de marchandises, et de contrôle d’accès, en leur offrant des outils puissants pour optimiser leurs opérations et garantir la satisfaction de leurs clients. »

Les intégrateurs pourront bénéficier de l’expertise de Disty Technologies pour mettre en place des solutions adaptées aux besoins spécifiques de leur clientèle. Avec la carte Honeywell, Disty Technologies renforce sa position d’acteur clé sur le marché marocain de l’informatique en proposant des solutions de sécurité et de traçabilité de haute qualité.

LNT avec CdP

