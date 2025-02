Le secteur des dispositifs médicaux constitue un pilier essentiel de la souveraineté industrielle et sanitaire, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Dans un discours prononcé en son nom par le Chef de cabinet du ministère de l’Industrie et du Commerce, Amine Belhaj Soulami, lors de la première édition du « Medical Device Day » (MDD), organisée par la Fédération Marocaine des Industries de la Santé (FMIS), M. Mezzour a relevé l’importance stratégique de ce secteur, mettant en avant son potentiel de croissance et d’innovation.

Ce secteur évolue dans un marché en forte croissance au Maroc, soutenu par plusieurs facteurs, en particulier la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et le développement des infrastructures hospitalières à travers le Royaume, a-t-il fait remarquer.

Et de noter que, bien que cette industrie soit encore loin d’atteindre son plein potentiel en matière d’autosuffisance, des avancées significatives ont été accomplies, notamment dans la structuration du secteur, avec la mise en place de clusters et la création de Fédération Marocaine des Industries de la Santé (FMIS).

Dans cette optique, il a mis en exergue les efforts déployés dans le cadre de la politique de substitution aux importations, citant plusieurs projets en cours de déploiement.

De son côté, le vice-président général de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Mehdi Tazi, a indiqué que le secteur est en pleine expansion, avec un chiffre d’affaires de 7 milliards de dirhams (MMDH) en 2024 et environ 4.000 personnes employées, ce qui témoigne de son importance pour l’économie nationale.

M. Tazi a, par la même occasion, mis en lumière les principaux enjeux auxquels le secteur est confronté à moyen terme, à savoir l’insuffisance de la production locale et l’accélération technologique, précisant que le secteur demeure largement dépendant des importations, avec plus de 90% de la demande satisfaite, actuellement, par des produits importés.

Concernant l’évolution technologique, il a souligné que le secteur de la santé est en pleine mutation, se dirigeant progressivement vers un modèle axé sur la médecine préventive, appelant à la nécessité de tirer parti des innovations technologiques à venir.

Organisé à l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Rabat (ENSAM), partenaire académique de l’événement, le MDD se tient sous l’égide du ministère de la Santé et de la Protection sociale ainsi que du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Cette première édition de la rencontre sectorielle dédiée au dispositif médical vise à dresser un bilan, échanger sur les actions menées, les engagements pris et les perspectives à venir.

Ce rassemblement annuel des acteurs du secteur représente une journée de consolidation et de fédération autour d’une vision commune pour accélérer l’industrialisation et l’intégration locale du dispositif médical.

