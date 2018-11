PARTAGER Discours de la Marche verte, les réactions à l’international

ONU

Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, « a toujours été favorable à un dialogue renforcé entre le Maroc et l’Algérie », a affirmé mercredi à New York son porte-parole, Stéphane Dujarric, et ce en réaction à l’annonce par Sa Majesté le Roi Mohammed VI de la disposition du Royaume au dialogue direct et franc avec l’Algérie, contenue dans le Discours à la Nation, prononcé par le Souverain à l’occasion du 43-ème anniversaire de la Marche verte.

« Le Secrétaire général a toujours été favorable à un dialogue renforcé entre le Maroc et l’Algérie », a dit le porte-parole lors de son point de presse quotidien, en réponse à une question d’un journaliste au sujet de la proposition par du Roi Mohammed VI à l’Algérie de créer un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation, contenue dans le discours Royal.

France

La France a affirmé, jeudi, avoir pris connaissance «avec un grand intérêt» de la proposition faite par SM le Roi Mohammed VI d’ «un dialogue renouvelé avec l’Algérie».

«La France a toujours appelé de ses vœux le renforcement des liens entre le Maroc et l’Algérie, qui sont des partenaires majeurs auxquels nous unissent des liens d’une densité exceptionnelle», a souligné la porte-parole du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

Sur le dossier du Sahara, la France réitère son soutien aux efforts de médiation de l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies et se félicite de la perspective d’un tour de table préliminaire à Genève en décembre prochain, a indiqué également la porte-parole.

Qatar

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère qatari des Affaires étrangères a salué cette décision qui peut être « le début d’un dialogue constructif et fructueux ».

Le Qatar considère « l’ouverture des voies de dialogue entre les deux pays frères » comme la fin du conflit, soulignant la confiance de Doha dans la sagesse des deux dirigeants et leur volonté à résoudre les différends de longue date et à défendre les intérêts de leurs peuples.

Etats-Unis

“Etant donné que le Maroc et l’Algérie sont voisins, qui confrontent des différends complexes sans solutions faciles, la proposition du Souverain d’engager un dialogue de bonne foi est bien évidemment la bienvenue”, a tenu à souligner PJ. Crowley, ancien sous secrétaire d’état US en charge des affaires publiques et ancien porte-parole de la diplomatie américaine.

Et de faire observer, à ce propos, que “si l’Algérie répond par la réciproque, cela serait un pas significatif vers l’avant”.

Faisant allusion à la question du Sahara, M. Crowley a noté que les Nations Unies ont joué un rôle important, “mais il revient au leadership du Maroc et de l’Algérie de s’engager dans un dialogue direct pour trouver un règlement à cette question et aux autres questions en suspens afin de pouvoir aller vers des relations normales”.

Emirats Arabes Unis

Cité par l’Agence émiratie de presse, le ministre émirati des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Cheikh Abdallah Ben Zayed al-Nahyane, a salué la teneur du discours royal prononcé à l’occasion de l’anniversaire de la Marche Verte, se félicitant ainsi de l’initiative prise par le Roi Mohammed VI pour la création d’un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation avec l’Algérie,afin de désamorcer le blocage dans lequel se trouvent les relations entre les deux pays voisins frères.

La proposition de SM le Roi contribuera, indubitablement, à soutenir les efforts visant le renforcement du dialogue entre les pays frères et à apaiser le climat entre Etats arabes, a-t-il estimé, considérant qu’un dialogue global et franc entre pays frères est à même d’amorcer des discussions constructives et positives et de consolider les relations bilatérales et les approfondir davantage.

Côté d’Ivoire

« Le discours de SM le Roi Mohammed VI, qui est une main tendue du Maroc à l’Algérie, est une initiative de paix et un geste de haute portée politique qui porte la marque des grands chefs d’Etat. Tout le monde s’accorde à le reconnaitre », a-t-il déclaré à la presse, en réaction au discours adressé par SM le Roi à la Nation à l’occasion du 43ème anniversaire de la Marche verte.

« Le président Alassane Ouattara salue et se félicite de ce geste qui renseigne sur la hauteur de vue de SM le Roi et montre l’attachement du Souverain à la paix et au dialogue », a ajouté le ministre ivoirien.

En effet, a poursuivi M. Coulibaly, mettre en place un mécanisme de dialogue et de concertation entre le Maroc et l’Algérie sans aucun intermédiaire est une « proposition particulièrement intéressante qui peut ouvrir de nouvelles perspectives en termes de paix et de développement au Maghreb ».

LNT avec agences