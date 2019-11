PARTAGER Diplomatie culinaire : Des saveurs péruviennes au menu…

Les 26, 27 et 28 novembre prochains, l’Ambassade du Pérou au Maroc amène la gastronomie péruvienne dans nos assiettes et pour la seconde fois à Casablanca. Fort de son succès lors de ces 4 précédentes éditions, le Festival de la Gastronomie Péruvienne a reçu de nombreux convives en quête de nouvelles expériences culinaires. Aux manœuvres de cette expédition culinaire, le chef Luis Arevalo offrira un voyage sensoriel où chaque épice, chaque piment et chaque tubercule proviendra des Andes. Pour accompagner cette parenthèse de saveurs traditionnelles et lever son verre de Pisco Sour, la célèbre chanteuse Mariella Köhn et son groupe, égayeront la soirée sur des rythmes typiques du pays. A rappeler que la gastronomie péruvienne incarne le métissage culturel de son pays. Connue pour son choix de produits de haute qualité, sa combinaison de techniques ancestrales et contemporaines ainsi que pour ses diverses saveurs, elle contribue fortement à la promotion du Pérou comme destination touristique.

HZ