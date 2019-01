PARTAGER « Dîner dans le Noir » débarque à Casablanca

Après Paris, Auckland, Londres, Melbourne, Barcelone, Madrid et St Pétersbourg, c’est au tour de Casablanca d’accueillir ‘‘Dans le Noir’’, un concept gastronomique inédit qui a fait ses preuves de par le monde. Et c’est le Sofitel Casablanca Tour Blanche qui est le premier à faire découvrir aux clients une expérience sensorielle, conviviale et humaine. Unique jusqu’au bout, Dîner dans le Noir, est l’une des nouveautés gastronomiques que le Sofitel fait découvrir : servis et guidés par des personnes non ou mal voyantes, le menu gastronomique est servi dans l’obscurité absolue en compagnie de personnes inconnues. Une manière de favoriser un esprit de convivialité sans jugement ni idées préconçues, et de réévaluer la perception du goût et de l’odorat. ‘‘On promet de rares moments de partage, de communion avec l’autre et des sensations sublimes et insolites. Pour ce faire, Sofitel Casablanca Tour Blanche et Dans le Noir se sont alliés avec ‘‘AMAR- DEV’’, l’Association marocaine pour la réadaptation des déficients visuels pour la sélection de l’équipe de guide non ou malvoyants. 7 personnes, recrutées par Sofitel, sont actuellement formées par les experts de ‘‘Dans le Noir’’, dit-on auprès de l’établissement hôtelier. Et d’ajouter : ‘‘Dans le Noir est également une opportunité pour développer l’imaginaire des équipes pour les séances de team-building, cohésion et challenge… Une occasion de stimuler la créativité des collaborateurs, leur capacité d’autocritique et surtout celle de communiquer et d’interagir les uns avec les autres. Conférence dans le noir, Brainstorming dans le noir, Co-construction Dans le Noir, recrutement… ».

H.Z