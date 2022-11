Après quelques décennies d’internet et le développement de sa grappe d’innovation, le Digital, les marketeurs digitaux marocains, de plus en plus nombreux, de l’agence à l’annonceur, naviguent dans les méandres des évolutions fulgurantes des plateformes pour atteindre leurs objectifs, avec plus ou moins de succès. Une des différentes causes de la relative réussite des stratégies digitales déployées est un accès limité à une information détaillée et fiable sur le marché digital marocain.

Les stratégies digitales marocaines sont définies sur des lieux communs ou des idées reçues (ma cible est sur TikTok) ou à l’autre extrême du spectre, chez ceux qui en sont déjà à la recherche de la performance sur le digital, sur les données analytiques disponibles sur les plateformes sur lesquels ils investissent.

Si vous ajoutez à cela le portrait-robot du dirigeant marocain qui est tellement respecté qu’il n’est pas contredit d’une part et qui d’autre part n’est pas formé pour synthétiser les évolutions complexes du digital et de ses outils, la prise de décision est biaisée au mieux, erronée au pire. Avec à la clé des millions de dirhams investis en création de contenus, en investissements médias et en frais d’agence, les enjeux sont colossaux et méritent que les décideurs disposent d’une source d’information professionnelle, profonde et fiable sur le digital marocain.

C’est de ces constats, légitimés par des années d’expérience professionnelle en première ligne sur les questions de marketing et de digital au Maroc, que les créateurs de DigitrendZ® ont eu l’idée de développer une source d’informations locale avec une profondeur inédite. Exit les rapports Hootsuite et les analytics Meta ou Google, place à une vision 360° du comportement des Marocains sur leur digital, avec quatre composantes majeures, les réseaux sociaux, l’influence, l’e-commerce et le gaming.

Avec l’ambition d’en faire un rendez-vous récurrent chaque année pour les professionnels du Marketing et du Digital, DigitrendZ® pourrait rapidement s’imposer comme l’outil de prédilection pour la définition de stratégie digitale au Maroc.

Concrètement, l’étude a été menée en 18 mois, du design à la collecte des données en passant par l’analyse et le reporting, auprès de 3 000 répondants de 13 à 65 ans, basés sur les critères démographiques nationaux du HCP, dans les 12 régions du Maroc. Ensuite, ce qu’elle produit comme insights est une définition précise de la cible digitale marocaine, avec des éléments socio-démographiques et psychographiques, des segmentations en termes de centres d’intérêt, le développement de « customer personae » qui sont le moyen le plus efficace pour donner vie à cette segmentation.

Pour illustrer tout ce cheminement et comment les données de l’étude peuvent être objectivement exploitées pour une stratégie de marque, les analystes ont aussi imaginé et intégré une étude de cas du déploiement digital d’une marque fictive.

La richesse des données est telle qu’elle produit presque naturellement les bases de la stratégie digitale dès lors qu’on a des objectifs définis. Par exemple, l’étude dévoile que le réseau Pinterest au Maroc est utilisé par 1,6 millions d’utilisateurs dont 2 tiers de femmes, âgées en moyenne de 37 ans, à 59% mariées et à 25% de CSP AB.

Jusque-là, il pourrait s’agir d’une information assez classique sur l’usage de Pinterest, mais les données croisées de l’étude enrichissent considérablement la première couche socio-démographique. Ainsi, les données révèlent également que 72% des utilisateurs de Pinterest marocains sont des acheteurs en ligne avec un panier moyen annuel de 1589 dirhams et que c’est le plus élevé de toutes les plateformes sociales confondues. Pinterest ? Qui l’eut cru ? Un exemple parmi une quantité innombrable des insights inédits qui pourraient affiner considérablement l’instinct des marketeurs et les stratégies digitales de tous types d’entreprises présentes sur le digital marocain.

Même le média planning est facilité par l’étude puisque pour finir sur Pinterest, on apprend que ses utilisateurs sont aussi présents à 90% sur YouTube par exemple. DigitrendZ® offre l’avantage de données individuelles et décloisonnées avec un angle de vue à 360° sur tout le paysage digital.

L’outil peut également s’avérer très utile pour les marques les plus fortes et les plus mures et qui connaissent déjà bien leurs segments cibles, pour orienter les tactiques et les plateformes notamment les stratégies d’influence, les ouvertures qu’offre le gaming et autres dispositifs. Quelques grands annonceurs ont d’ailleurs déjà été convaincu par l’utilité de cette étude maroco-marocaine, de 2M à Centrale Danone en passant par Marjane et Akwa.

En contribuant à élever le débat et à le nourrir par des données fiables et profondes, DigitrendZ® est un outil de Stratégie Marketing Digital qui apporte une vraie valeur ajoutée qui manquait encore cruellement à l’écosystème digital marocain de l’annonceurs aux agences. Au bénéfice peut-être du consommateur final, l’internaute marocain, qui en se dévoilant un peu plus dans cette étude, pourrait désormais être ciblé par des contenus plus en affinité avec sa personnalité, ses envies et besoins.

A propos des fondateurs de DigitrendZ®

OTHMAN EL OUAZZANI

Othman EL OUAZZANI est le fondateur de la firme THOTH Consulting, qui fournit du conseil en marketing stratégique et insights aux grandes marques et organisations de la région MENA. Il a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du marketing des produits de grande consommation, acquise auprès de grands groupes comme Gillette et The Coca-Cola Company en Afrique du Nord et de l’Ouest, au Moyen-Orient/Pakistan et en Europe du Nord. Ses domaines de spécialisation comprennent la stratégie marketing, la connaissance des consommateurs et des shoppers, la stratégie de marque et communication, le ciblage stratégique et le pricing segmentation, ainsi que les analyses avancées. Othman est titulaire d’un BBA de l’ISCAE avec une spécialisation en marketing, promotion 1989.

DRISS FARISSI

Driss FARISSI a 30 ans d’expérience dans le marketing et les études de marché. Sa passion est le conseil en marketing stratégique basé sur les données et la technologie. En 2018, il a fondé H-in-Q (Happiness-in-Questions), pour fournir des services de classe mondiale aux marketeurs passionnés, intéressés par le potentiel des données et des technologies. Auparavant, il a eu l’occasion de pratiquer sa passion pendant 11 ans chez P&G et pour le reste de sa carrière chez Kantar. Il a conseillé de grandes marques internationales dans tous les secteurs, a travaillé sur 3 continents et 7 pays différents, et a acquis une expérience inégalée. Driss est titulaire d’un diplôme d’études supérieures en sciences de gestion, avec une concentration en marketing de l’IAE de Lille, promotion 1992.

YOUNES SBIHI

Younes Sbihi est Consultant, fournissant des conseils stratégiques pour des projets tels que lancement de produit, construction de marques et développement des affaires. Il dispose de plus de 30 ans d’expérience en Marketing, Communication et Stratégie, acquises auprès de P&G Maroc et Coca-Cola. Au sein de cette dernière, il a dirigé la fonction Marketing pour un portefeuille de marques au Proche-Orient, en Algérie et au Maroc. Il a aussi travaillé au sein des fonctions Technique et Innovation pour la Division MENA, où il a assuré la coordination d’équipes pluri disciplinaires. Durant sa présidence du GAM (Groupement de Annonceurs du Maroc), la mesure d’audience a été planifiée et mise en place. Younes a obtenu une Maitrise de Paris Dauphine (1983) et un MBA de Columbia University (1987).

