PARTAGER #Digitalfikra : 182 participants et plus de 650 idées

Lancé par le secrétaire d’État en charge de l’Investissement Othmane El Ferdaous, le hasthtag #digitalfikra a permis de collecter 182 participations, et plus de 650 projets d’idées (60% postées sur Linkedin, 30% sur Twitter et 10% sur Facebook).

Dans son profil Linkedin, El Ferdaous a indiqué que « toutes les propositions seront présentées lors du prochain conseil d’administration de l’Agence du développement digital, avant d’ajouter » le taux de participation féminine est passé de 12% à 16% en quelque jours, soit au total 30 participantes « .

Rappelons que la Chambre des Représentants a adopté en août dernier à l’unanimité le projet de loi n°61-16 instituant cette agence. Celle-ci a pour mission d’accélérer la transformation numérique de l’économie nationale. Elle se chargera de mettre en place des approches intégrées dans le domaine du développement numérique au Maroc, de mettre en œuvre les stratégies de l’Etat en la matière et de promouvoir la diffusion d’outils numériques.

Il va sans dire que #digitalfikra’’ est une initiative digitale destinée à alimenter la feuille de route de l’Agence du Développement Digital nouvellement créée.

IJ