DIGISERV, filiale de BMCI et BNP Paribas, poursuit le développement de son service « Bricall »

La plateforme de mise en relation entre particuliers et artisans, « Bricall » fête son 1er anniversaire.

Lancé en juillet 2019 par DIGISERV, filiale de BMCI et BNP Paribas, ce service est venu répondre à un réel besoin de mise en relation de particuliers avec des artisans qualifiés.

« L’objectif de « Bricall » est de faciliter au particulier la démarche de recherche d’un artisan qualifié et recommandé tout en valorisant le talent individuel des artisans marocains et les aidant à se structurer et développer leur activité. » explique-t-on auprès de DIGISERV.

Disponible à travers le site « www.bricall.ma», ce service est entièrement gratuit pour l’utilisateur et pour l’artisan et propose des prestations autour de 7 métiers (plomberie, électricité, peinture, aluminium, maçonnerie, tapisserie et électroménager).

Les clients peuvent y trouver des artisans, sur la base d’un profil détaillé présentant leurs compétences ainsi que l’évaluation de précédents clients. Pour leur part, les artisans sont préalablement sélectionnés par les équipes de DIGISERV sur la base d’entretiens et recommandations et sont ensuite accompagnés par les équipes de DIGISERV pour structurer leur activité et fidéliser leurs clients.

Initialement disponible à Casablanca, le service poursuit son développement dans d’autres villes du Maroc notamment Rabat et Marrakech et continue d’ajouter de nouvelles expertises d’artisans sur la plateforme.