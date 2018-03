PARTAGER Diebold Nixdorf se penche sur la transformation digitale des banques

Diebold Nixdorf, la société s’activant dans le commerce connecté, a organisé, mardi 13 mars à Casablaca, une conférence thématique intitulée «la transformation digitale dans la banque: comment sublimer l’expérience client via des interactions intuitives». Cette rencontre a réuni des experts du secteur bancaire, paiement et digital dans un cadre de partage d’idées autour des thèmes de l’innovation et de la créativité. Le but ultime en est d’améliorer l’expérience client Vynamic, une première au Maroc.

Lors de cette conférence, Diebold Nixdorf a lancé et a présenté sa nouvelle suite logicielle baptisée VynamicTM, conçue spécifiquement pour accélérer la transformation digitale des institutions financières et des entreprises dans le commerce du détail. VynamicTM se distingue des autres suites logicielles en éliminant les silos liés à une approche par canal pour offrir aux entreprises l’agilité et l’expérience client intégrée dont ils auront besoin demain.

La suite permet d’avoir une approche omnicanal qui englobe l’ensemble des canaux mobiles, les agences bancaires, les guichets automatiques, les kiosques, les terminaux de point de vente et les magasins. En offrant une vision transverse des analyses et des transactions, la plateforme VynamicTM peut générer de nouvelles pistes pour sublimer l’interaction avec le client et améliorer les opérations dans tous les canaux.

En effet, cette rencontre s’est penchée sur :

• Commerce Connecté « Connected Commerce » : le futur digital s’opère aujourd’hui ; aller au de là des canaux et créer des points de contact client connectés,

• Changer l’expérience client pour aller vers des connections intuitives,

• Génération Future des Expériences Digitales Bancaires, des expériences qui vont sublimer les clients des institutions financières.

• Démystifier la blockchain : comprendre la technologie et ses enjeux pour la banque

• Les solutions logicielles VynamicTM : Comment rendre la relation client plus profitable.

Il est à noter que Diebold Nixdorf possède deux sièges sociaux, un à North Canton (Ohio) aux États-Unis et le deuxième à Paderborn (Allemagne). Les actions sont négociées aux Bourses de New York et de Francfort sous le symbole «DBD». Diebold Nixdorf fournit des services et des technologies inégalés, essentiels pour évoluer dans un paysage de consommation toujours en évolution. Diebold Nixdorf est présent dans plus de 130 pays avec environ 25 000 employés dans le monde.

LNT avec Cp