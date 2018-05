PARTAGER Diana Holding : Ait Harzallah, là où est née une succes-story

Au pied du Moyen-Atlas, dans la région de Meknès, la famille Zniber fait l’acquisition du domaine Aït Harzallah, qui s’étend sur 740 ha, pour y installer sa première exploitation agricole, Les Domaines Brahim Zniber. Une institution est née. C’est donc là qu’ont émergé les premières récoltes fruitières, mais aussi des valeurs, et une ambition insatiable de réussite et d’excellence. Un travail acharné et une rigueur constante ont vite permis au groupe d’étendre son champ d’action au-delà de son domaine physique et professionnel.

A cette époque, la famille Zniber entrevoit déjà les prémisses d’un groupe à résonnance internationale, capable de porter toute la richesse de ses terres et de son terroir à travers le monde. Elle développe peu à peu son activité et lance sa première ferme fruitière en 1963. Aujourd’hui, Diana Holding est composée de multiples branches aux activités diverses et complémentaires, visant à extraire, et à promouvoir la richesse agricole du pays.

Aujourd’hui modèle de référence sur l’ensemble de ses secteurs d’activité, le groupe est prêt à s’ouvrir à de nouvelles perspectives. La «Stratégie 5/5», initiée par le groupe en 2015, vise à mettre en place une politique de développement et d’investissement proactive, pour atteindre en 2020 des réalisations bien précises : 5 années, durant lesquelles plus de 2 MMDH seront investis, 5 pôles d’activité mis en place, fonctionnels, autonomes et efficaces, 5 axes stratégiques sur lesquels repose le programme, et 5 MMDH qui représentent un chiffre d’affaires prometteur et largement réalisable.

HZ