Selon un communiqué du département du chef du Gouvernement publié lundi, environ 4,25 millions d’individus, répartis entre 1,25 million de fonctionnaires et 3 millions de salariés du secteur privé, ont bénéficié d’une augmentation de revenus depuis le début du dialogue social.

Au cours de la session d’avril 2024, un accord a été conclu entre le gouvernement, les centrales syndicales, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural (COMADER). Cet accord a permis de s’accorder sur les principes de base pour la réforme des régimes de retraite, dont l’examen continuera en vue de sa présentation au Parlement lors de la session d’automne 2024, indique la source.

La même source ajoute que le projet de loi organique sur la grève sera soumis au Parlement pendant la session de printemps en cours, et le gouvernement examinera également certains textes relatifs à la législation du travail, en concertation avec ses partenaires sociaux et économiques.

Cet accord marque l’aboutissement des efforts des différentes parties qui ont formulé des propositions pour trouver des solutions acceptables aux revendications, visant à améliorer la situation des salariés et à préserver la compétitivité des entreprises nationales ainsi que leurs engagements sociaux. Cela vient consolider les engagements de l’accord du 30 avril 2022 qui a établi les bases du dialogue social.

Rappelons que l’accord signé par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et les représentants syndicaux et professionnels, concerne une augmentation nette générale de 1000 dirhams du salaire mensuel des travailleurs du secteur public n’ayant pas encore bénéficié de cette hausse. Il inclut aussi une réduction de l’impôt sur le revenu pour tous les fonctionnaires et salariés, avec un impact allant jusqu’à 400 dirhams pour les revenus moyens, ainsi qu’une hausse de 10% du SMIG et du SMAG agricole, portant la revalorisation totale à 20% pour le SMIG et à 25% pour le SMAG depuis l’arrivée de ce gouvernement.

Le Chef du gouvernement a qualifié la signature de l’accord de la session d’avril 2024 d’« événement historique », marquant un progrès significatif pour l’amélioration de la condition des travailleurs, un enjeu toujours soutenu par le Roi qui appelle à une attention particulière pour favoriser le développement, l’équité sociale et la solidarité nationale. Il a aussi souligné l’engagement continu du gouvernement à collaborer avec ses partenaires sociaux et économiques dans le cadre de l’institutionnalisation du dialogue social, une stratégie en ligne avec la Vision Royale.

LNT avec MAP

Partagez cet article :