DHL Express Maroc maintient ses activités commerciales et sécurise ses livraisons

DHL Express Maroc annonce que son réseau reste entièrement opérationnel pour les expéditions en provenance et à destination du Royaume malgré la crise sanitaire qui impacte les capacités d’export et d’import de nombreux pays.

Le leader du transport express international de documents et colis continue de desservir la plupart des 220 pays et territoires de son réseau en se conformant aux règles strictes de sécurité et d’hygiène.

« Au Maroc, toutes les installations de DHL Express ont mis en place des mesures de protection pour garantir la sécurité de ses collaborateurs et clients qui évoluent dans tous les secteurs », explique le management. Et d’ajouter : « Les employés ont été formés au respect des consignes de santé et des actions de prévention multi-supports lancées pour sensibiliser l’ensemble du personnel. Un bulletin d’information est ainsi partagé chaque jour, et toute l’équipe opérationnelle qui assure un service continu est équipée de masques, gants et gels hydroalcooliques ».

Pour réduire au maximum les risques de propagation du virus, DHL Express Maroc a également instauré des prises de température quotidiennes pour son personnel et ses visiteurs et a activé la distanciation physique à travers l’instauration de files d’attente dans les agences et d’un marquage au sol pour organiser le service aux clients.

Le groupe procède également à la désinfection quotidienne de ses locaux, de son parc de véhicules et de son fret import.

« Notre objectif est de connecter les personnes et améliorer leurs vies durant cette période difficile. Même avec un volume en baisse, nous avons continué à assurer notre mission et surtout acheminer du matériel très critique pendant la pandémie où notre rôle de société citoyenne prime. Il va de soi que notre premier souci est la sécurité de nos collaborateurs, qui sont notre force majeure qui nous permet d’assurer la meilleure qualité de service que nos partenaires recherchent. Nous sommes aussi très vigilants à la sécurité de nos locaux, du matériel et des colis traités… Nous remercions tous nos collaborateurs de front qui assurent chaque jour leurs missions. Nous sommes fiers d’eux », précise Mohamed Ifrah, directeur général de DHL Express pour le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie.

