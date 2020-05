PARTAGER DGSN : Une opération d’établissement des CINE pour les candidats au baccalauréat

Conformément aux dispositions gouvernementales relatives à l’organisation des examens régionaux et nationaux du baccalauréat, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) annonce le lancement, à partir du 18 mai, d’une opération exceptionnelle pour l’établissement des cartes d’identité nationales électroniques au profit des élèves candidats à l’examen du baccalauréat au titre de l’année scolaire 2019-2020.

Afin de garantir la réussite de cette opération, la DGSN indique dans un communiqué avoir mobilisé tous les centres d’enregistrement des données identitaires au niveau national, en mettant à la disposition toutes les ressources humaines et tous les outils logistiques et techniques, notant que des directives ont été données aux arrondissements de police pour faciliter les procédures d’octroi de l’attestation de résidence, l’une des pièces nécessaires pour l’obtention de ce document.

Tout en exprimant la mobilisation et la disposition de ses services à assurer le déroulement de cette opération exceptionnelle dans de bonnes conditions, la DGSN souligne qu’elle veillera en parallèle à favoriser et à respecter toute les exigences sanitaires et les règles de distanciation sociale, à même de garantir la sécurité sanitaire à la fois des usagers et des fonctionnaires de police, conformément à ses engagements de mettre en œuvre l’état d’urgence sanitaire pour contenir la propagation de la pandémie du Covid-19.

La DGSN avait annoncé le 17 mars dernier la suspension provisoire des opérations d’établissement des Cartes d’identité nationales électroniques et autres pièces d’identité et documents administratifs, afin de préserver la sécurité des citoyens et des fonctionnaires de police, d’une part, et en application des mesures de précaution liées à l’état d’urgence sanitaire déclaré pour lutter contre la propagation du Covid-19, d’autre part.

LNT avec MAP