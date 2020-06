PARTAGER DGAPR: Reprise le 13 juillet des visites familiales dans les établissements pénitentiaires

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé, mercredi, que la reprise des visites familiales au profit des détenus des établissements pénitentiaires a été reportée jusqu’au 13 juillet 2020. Dans un communiqué, la DGAPR précise que ce report intervient « compte tenu de l’évolution récente de la situation épidémiologique dans nombre de villes et de zones et en prévision de tout autre développement de la situation, ainsi que dans un souci de protéger les détenus et de préserver la sécurité des établissements pénitentiaires ».

LNT avec Map