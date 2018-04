PARTAGER DGAPR : Les cadres formés à la prévention de la torture

Un projet de renforcement des capacités des responsables et des cadres des établissements pénitentiaires en matière de prévention de la torture et de traitement des détenus, initié par la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), a été lancé, mercredi, à Rabat.

Ce projet, mené en partenariat avec le Centre d’étude en droits humains et démocratie et l’ambassade des Pays-Bas à Rabat, a pour objectif de renforcer les capacités des responsables et des cadres des établissements pénitentiaires en matière de prévention de la torture et de traitement des détenus conformément à la législation nationale et aux engagements internationaux du Maroc.

Les experts qui vont encadrer les ateliers prévus dans le cadre de ce projet jusqu’au mois de juillet prochain, feront en sorte de rapprocher les participants de la thématique, à travers les conventions internationales portant sur la torture, les lois marocaines en vigueur et le Mécanisme national de lutte contre la torture, son rôle et ses missions, tout en adoptant une approche participative pour impliquer les participants, répondre à leurs questions et leur permettre d’élargir leurs connaissances en la matière.

LNT avec Map