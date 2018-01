PARTAGER DGAPR : 13% des détenus ont bénéficié d’une campagne de dépistage du VIH

La Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) a organisé récemment une campagne de dépistage du VIH ayant bénéficié à 10.463 détenus, soit 13 pc de la population carcérale.

Lors de cette campagne organisée du 27 nombre au 27 décembre derniers dans 60 établissements pénitentiaires, 10.105 hommes et 358 femmes ont été dépistés grâce à une grande mobilisation et implication de l’ensemble des médecins et médecins dentistes des établissements pénitentiaires, souligne la DGAPR dans un communiqué.

Cette campagne de dépistage « volontaire rapide » précédée d’une sensibilisation sur le virus s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale SIDA, placée sous le thème « Droit à la santé ».

LNT avec Map