Développement durable : Benchaaboun à New York pour une réunion de haut niveau

Le ministre de l’Economie et des Finances, M. Mohamed Benchaaboun, a pris part, mardi au siège des Nations-Unies à New York, aux travaux de la Réunion de haut niveau sur les Pays à Revenu Intermédiaire (PRI), organisée par l’Assemblée Générale sur les besoins et les défis de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Lors de cette réunion, présidée par Mme Maria Fernanda Espinosa, l’actuelle présidente de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, M. Benchaaboun a participé en tant que paneliste à un panel interactif sur les succès et les défis de mise en œuvre des ODD dans les Pays à Revenu Intermédiaire.

Il a rappelé, dans ce cadre, les nombreux défis auxquels sont confrontés les 109 PRI qui représentent près de 70% de la population mondiale, en soulignant notamment la persistance de la pauvreté et des inégalités socio-économiques au sein de cette catégorie de pays, malgré les avancées louables en termes de dynamisation de la croissance.

A cet égard, le ministre a mis en exergue les grandes lignes de l’expérience marocaine concernant la mise en œuvre des ODD dans le cadre des politiques publiques transversales, telles que l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et les différentes stratégies sectorielles, notamment le Plan Maroc Vert, le Plan d’accélération industrielle et la Stratégie énergétique.

M. Benchaaboun a également mis l’accent sur l’adoption par le Maroc, en 2017, de la Stratégie Nationale de Développement Durable qui vise une meilleure intégration des ODD dans les stratégies sectorielles.

Par ailleurs, le ministre de l’Economie et des Finances a prononcé, lors de la séance plénière de cette réunion de haut niveau, une déclaration au nom du Royaume du Maroc, dans laquelle il a plaidé en faveur d’un renforcement des mécanismes de la coopération internationale pour le développement, et des cadres de partenariat mondiaux en vue d’accroître le soutien apporté aux PRI, qui soient adaptés à leurs besoins spécifiques dans le mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable.

A cette occasion, M. Benchaaaboun a réitéré la disposition du Royaume à œuvrer en faveur de la promotion d’une coopération efficace, dans le cadre d’un partenariat mondial renforcé, fondé sur la coresponsabilité, l’équité et la solidarité.

LNT avec MAP