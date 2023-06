L’Agence de Développement du Digital (ADD) et l’Alliance Smart Africa ont procédé, jeudi à Marrakech, à la signature d’une convention de partenariat pour le développement du digital. Conclu en marge du GITEX Africa Morocco, cet accord de coopération vise principalement à mutualiser les efforts et partager les connaissances autour des thématiques liées au digital et à mettre à la disposition des Etats membres le savoir-faire et le retour d’expérience du Maroc en la matière, a indiqué l’ADD dans un communiqué. En vertu de cet accord, plusieurs axes de coopération ont été identifiés notamment, le développement des programmes d’administration numérique et d’encouragement des actions visant à assurer l’interopérabilité et l’interconnexion entre les pays membres, ainsi que le renforcement des infrastructures numériques. Ce partenariat vise également le développement des compétences et du capital humain, la promotion de l’entreprenariat innovant, le renforcement de l’inclusion digitale en faveur des populations africaines, et la promotion de développement des technologies émergentes. Pour rappel, le Royaume du Maroc a adhéré, en décembre 2019, au nom de l’ADD, à l’Alliance Smart Africa en vue de contribuer dans la mise en œuvre des projets initiés par l’Alliance et de renforcer la collaboration en matière de développement du digital au profit des Etats Membres, conclut le communiqué.

