PARTAGER Deuxième édition pour l’éco-trail Lalla Takerkoust

Le lac Lalla Takerkoust, situé dans la région de Marrakech, sera le dimanche 17 février 2019 le carrefour des fans de Trail, à l’occasion de la deuxième édition de l’Eco-Trail Lalla Takerkoust, organisé par l’association Trail Maroc et l’agence TSM.

Au menu, trois parcours. Le premier, le grand trail du lac, est réservé aux plus coriaces avec une distance de 29 km. Le deuxième, le trail du lac, s’étend sur 18 km, et le troisième, le trail découverte et marche nordique, fait 9 km. Sur l’ensemble de ces trois parcours, 1000 participants amateurs de trail seront au rendez-vous.

L’Eco-Trail du Lac Lalla Takerkoust est aussi la première étape d’un circuit de trois événements planifiés en 2019 et destinés à promouvoir le sport d’endurance, l’écologie, la solidarité locale et la promotion du «corporate running», afin de renforcer les liens dans l’entreprise et forger une solidarité entre collaborateurs.

Au-delà de l’évènement sportif, l’Eco-Trail du Lac Lalla Takerkoust se veut aussi l’occasion, selon les organisateurs, de montrer que le Maroc dispose d’un véritable potentiel en matière de développement de l’écotourisme sportif avec solidarité et générosité.

Concrètement, à Lalla Takerkoust, il sera question de développer le trail comme un sport à part entière et accessible à tous, développer des stations-trails comprenant des parcours balisés en dehors des événements et promouvoir l’écotourisme sportif.

L’évènement sera marqué par le soutien des sponsors et donateurs aux populations de la région, régulièrement touchées par le froid en cette période dans ces zones rurales et montagneuses.

Rendez-vous donc dimanche 17 février 2019 pour un trail running responsable. Pour toutes information complémentaire, vous pouvez visiter le site www.trailmaroc.com.

LNT avec CdP