Le film »Déserts » du réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi a été doublement récompensé à la 38ème édition du Festival international du cinéma de Valence »Mostra de Valencia », qui s’est clôturée dimanche.

Ainsi, »Déserts » a décroché le prix de la meilleure réalisation, ainsi que celui du meilleur acteur, décerné exæquo à Fehd Benchemsi et Abdelhadi Talbi, ont annoncé les organisateurs.

Produit par Saïd Himmich Belarbi, le long métrage »Déserts » (128 minutes), qui réunit Fahd Benchemssi, Abdelhadi Talbi et Hajar Graigaa, raconte l’histoire de deux amis, Mehdi et Hamid, qui travaillent pour une agence de recouvrement d’argent à Casablanca, et sont envoyés dans des villages reculés du sud du Maroc.

Le film « Déserts » est la cinquième expérience cinématographique du réalisateur Faouzi Bensaidi dans la catégorie des longs métrages, après « Volubilis » (2017), « Mort à vendre » (2011), « Quel monde merveilleux » (2006) et ‘’Mille mois’’ (2003).

Bensaidi compte également à son actif des courts métrages, dont le plus marquant reste ’’La Falaise’’ (1997), qui a remporté 23 prix dans divers festivals nationaux et internationaux. Il a été suivi en 2000 par son court métrage »Le Mur », qui a été primé au festival de Cannes, puis ’’Trajets’’, consacré à la Mostra de Venise.

La Palme d’or de cette 38ème édition de la Mostra de Valencia (19-29 octobre) a été remportée par le film libanais « Riverbed ».

LNT avec MAP

