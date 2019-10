PARTAGER Deux Marocaines parmi les 50 lauréats du programme « Future Leaders Connect »

Deux jeunes marocaines font partie de 50 jeunes issus du monde entier qui rencontreront des dirigeants mondiaux, des parlementaires et des universitaires britanniques, dans le cadre du programme « Future Leaders Connect », initié par le British Council.

Il s’agit de Fatima Zahra Outaiss et Amina Attar, qui devront bénéficier de cette initiative qui en est à sa troisième édition, indique l’organisation britannique dans un communiqué, précisant que les 50 lauréats ont été sélectionnés parmi 155.000 candidats issus des quatre coins du monde.

S’étalant sur dix jours (21 octobre – 1-er novembre), le programme comprend une formation avancée en leadership à l’institut Moller, au Churchill College (université de Cambridge), ainsi que des visites au Parlement britannique et à la résidence du Premier ministre britannique.

Chaque participant au programme a été sélectionné en fonction de sa vision au sujet de l’amélioration de la situation de son pays par le biais des politiques publiques, ainsi qu’en fonction de son potentiel à devenir un dirigeant de haut niveau dans le futur.

Selon la même source, les délégués marocains seront accompagnés de collègues du Canada, d’Égypte, d’Inde, d’Indonésie, du Kenya, du Mexique, du Nigeria, du Pakistan, de Pologne, de Tunisie, des États-Unis et des quatre nations du Royaume-Uni (Angleterre, Irlande du Nord, Ecosse et Pays de Galles).

L’initiative Future Leaders Connect du British Council propose une formation avancée en développement des politiques publiques, des opportunités de réseautage avec des dirigeants mondiaux et des visites à des institutions britanniques de renom, dans la perspective de contribuer à la formation des futurs dirigeants à travers le monde.

Après leur séjour au Royaume-Uni, le groupe marocain continuera de faire partie de ce réseau mondial de leaders émergents et sera connecté à ses pairs du monde entier, en bénéficiant de formations continues et d’opportunités diverses.

« Notre objectif est de créer une communauté internationale de dirigeants à long terme, dont la vision et les valeurs mondiales contribueront à les aider à faire face aux défis mondiaux », explique le directeur général du British Council, Ciaran Devane.

Future Leaders Connect est une opportunité pour les leaders émergents de collaborer avec leurs homologues du monde entier et de bénéficier de connaissances parmi les meilleures que peut offrir le Royaume Uni, a-t-il souligné, cité par le communiqué.

Le programme est destiné aux jeunes de 18 à 35 ans pour participer, au Royaume-Uni, à une formation en matière de développement des politiques et de leadership permettant aux bénéficiaires d’améliorer leurs aptitudes et d’interagir avec des experts en politiques internationales.

Fondé en 1934, le British Council est l’organisation internationale du Royaume-Uni pour les relations culturelles et les opportunités éducatives, dont l’objectif est de créer des relations durables entre la Grande-Bretagne et les autres pays dans le monde, par le biais d’échanges culturels et éducatifs.

LNT avec CdP