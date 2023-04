Visa, le partenaire exclusif de services de paiement de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Australie & Nouvelle-Zélande 2023, a rejoint les célébrations des « 100 jours restants » en dévoilant les 33 joueuses de football qu’elle soutient à travers son programme Team Visa. Le groupe d’athlètes de l’équipe Visa, issu de 27 marchés, comprend le Maroc pour la première fois.

« Nous avons assisté à des changements historiques pour l’équité et l’égalité dans le football au cours des dernières années, et Visa s’engage à fournir à ces femmes résilientes les outils et les ressources nécessaires pour continuer à travailler pour des règles du jeu équitables », a déclaré Sami Romdhane, Country Manager Maroc, Visa. « Chez Visa, nous sommes fiers de soutenir des athlètes féminines talentueuses dans le monde entier, et nous sommes heureux d’accueillir Ghizlane et Fatima dans l’équipe Visa pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023 Nous avons hâte de les voir libérer leur plus grand potentiel », précise-t-il.

Les deux footballeuses du Maroc, Ghizlane Chebbak et Fatima Tagnaout, sont des modèles pour leur communauté, et leur inclusion dans l’équipe Visa contribue à mettre en lumière leurs efforts. Il est à noter que depuis 2000, l’équipe Visa a apporté un soutien crucial à plus de 500 athlètes dans le monde entier, leur fournissant une plateforme pour raconter leurs histoires inspirantes.

