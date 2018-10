PARTAGER Deux distinctions pour les filiales bancaires du groupe Attijariwafa bank en Afrique subsaharienne

Les deux filiales du Groupe Attijariwafa bank en Côte d’Ivoire et au Sénégal, respectivement la Société Ivoirienne de banque et la CBAO, ont été désignées premiers SVT (Spécialistes en Valeurs de Trésor) dans leur pays de présence, annonce la Banque.

Le classement est publié par l’Agence UEMOA-Titres organe de la Banque Centrale régionale « BCEAO » en charge des émissions et gestion des titres publics « www.umoatitres.org », indique l’institution bancaire dans un communiqué, précisant que l’activité SVT consiste en l’animation du marché primaire et secondaire des émissions des titres souverains ainsi que l’accompagnement d’une part, des Etats dans l’optimisation des levées de fonds, et d’autre part des investisseurs dans le choix des meilleures opportunités de placement.

« Ce classement récompense les efforts du Groupe Attijariwafa bank visant le développement d’un marché de dette souveraine efficient. En 2017 le volume des transactions sur le marché primaire des titres souverains dans la zone UEMOA a dépassé 4.5 milliards d’Euro, ce qui confirme l’enjeu d’avoir un marché structuré, capable de répondre aux attentes des émetteurs et des investisseurs qu’ils soient régionaux ou internationaux », s’est félicité Halim Abid, responsable régional des Activités de marché dans la zone UEMOA, cité dans le communiqué. Il a, en outre, relevé que « cette distinction est aussi le fruit de la confiance de nos clients et partenaires à qui nous tenons à exprimer nos vives remerciements et notre engagement à maintenir leurs priorités au centre de notre réflexion ».

LNT avec MAP