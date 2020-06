PARTAGER Deux administrateurs indépendants proposés pour le CA de Wafa Assurance

Le Conseil d’Administration de Wafa Assurance tenu le vendredi 5 juin sous la Présidence de M. Mohamed Ramses Arroub a décidé de proposer à l’assemblée générale des actionnaires la nomination de deux administrateurs indépendants pour un mandat de 6 ans, Mme Marie-Laure Mazaud et Mme Magali Noé, annonce un communiqué du groupe. L’enrichissement de cette instance avec des profils pointus et aguerris vise, tout en se conformant aux nouvelles dispositions réglementaires, à renforcer la gouvernance du Groupe et la supervision de deux chantiers stratégiques, à savoir le développement en Afrique et le digital, précise le communiqué.

Madame Marie-Laure Mazaud a cumulé une longue expérience dans la finance dans de grandes institutions financières (Crédit Lyonnais, Citigroup, Coface, CDC) et a œuvré dans l’investissement et le financement en Afrique pendant plus de 20 ans. Elle dirige actuellement un holding codétenu par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et l’Agence Française de Développement (AFD) destiné à des investissements en fonds propres dans l’infrastructure et l’énergie dans les pays émergents, avec une priorité africaine. Madame Marie-Laure Mazaud rejoint également le Comité d’Audit de Wafa Assurance dont elle assurera la Présidence.

Madame Magali Noé est actuaire de formation et a fait toute sa carrière dans les assurances. Elle a occupé plusieurs fonctions, de l’actuariat au marketing avant de prendre la direction de la transformation digitale du Groupe CNP Assurances, acteur de référence de l’assurance de personnes en France, en Europe et au Brésil. Elle a occupé cette fonction de Chief Digital Officer pendant 5 ans.

Les actionnaires de Wafa Assurance ont érigé le digital en priorité stratégique. Afin de s’assurer d’une bonne exécution de la stratégie digitale, le Conseil d’Administration de Wafa Assurance tenu le 5 juin 2020 a créé un Comité Digital et en a confié la Présidence à Madame Magali Noé. Ce comité orientera, pilotera, et effectuera un suivi rapproché des développements et de la transformation de Wafa Assurance grâce au digital.

LNT avec CdP