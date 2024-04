CONFIA, leader marocain en destruction sécurisée et recyclage de documents, se positionne comme un partenaire crucial dans un contexte de réglementations croissantes sur la protection des données personnelles, telles que la Loi N° 09-08 et le RGPD. Face aux défis identifiés par « Archives du Maroc » concernant la gestion des archives et suite à la circulaire du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, exhortant au respect des lois sur la destruction des données, CONFIA offre des solutions concrètes aux dysfonctionnements structurels relevés.

Le directeur général de CONFIA, Younes Rouzky, souligne l’engagement de l’entreprise envers la confidentialité et la sécurité des informations. Dotée d’une flotte de camions-broyeurs équipés des dernières technologies, CONFIA peut traiter une variété de matériaux confidentiels avec une efficacité remarquable, atteignant jusqu’à une tonne par heure. Après la destruction, CONFIA s’engage dans un recyclage intégral, démontrant son engagement envers la durabilité et la responsabilité environnementale. Cette approche favorise la réduction des déchets et la promotion d’une économie circulaire.

Younes Rouzky insiste sur l’importance de la protection des données dans le paysage actuel, affirmant que la gestion sécurisée des informations est une priorité absolue. CONFIA collabore avec divers partenaires dans les secteurs public et privé (administrations publiques, banques, compagnies d’assurances, multinationales, sociétés fiduciaires et comptables, etc.) témoignant de sa capacité à répondre aux besoins spécifiques de chaque secteur en matière de destruction de documents sensibles.

Les prestations de CONFIA reposent sur cinq valeurs fondamentales : confidentialité, efficacité, sécurité, rapidité et durabilité. Cette approche garantit la fourniture de services répondant aux attentes des clients et respectant les normes législatives.

