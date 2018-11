PARTAGER Le Design Vintage à l’honneur à la Galerie H

La Galerie H a ouvert sa nouvelle expo-vente le 14 novembre sous le thème « Artisanat et Design Vintage ».

Les amateurs de design pourront y découvrir les créations de 3 talentueux designers marocains : Mohcyn Bousfiha, Yassine Hmichane et Mouad Mohsine.

A cette occasion, M. Mohamed Hassan Bensalah, PDG du Groupe Holmarcom a déclaré que l’ambition du groupe est de partager la passion des objets anciens et iconiques qui reflètent un patrimoine culturel riche et un savoir faire ancestral pointu.

Les trois artistes proposent ainsi, chacun avec son style et son expression propre, une collection d’objets qui revisite les tendances des décennies passées, en les remettant au goût du jour.

Mohcyn Bousfiha est diplômé de l’école d’architecture d’intérieur et de design, Art’Com Sup à Casablanca. Il trouva sa voie en créant des espaces de vie pour les particuliers ainsi que des espaces de travail pour les professionnels. Sa collaboration avec une entreprise belge spécialisée dans la réédition de meubles de grands designers des années 30 aux années 70 a peaufiné son goût pour le design d’objet ainsi que son savoir-faire du dessin technique.

Né dans une famille de designers et de créatifs, Yassine Hmichane a, de son côté, intégré l’école des Beaux-Arts de Casablanca avant de se rendre à l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan en 2015. Il a participé à plusieurs expositions, workshops et projets artistiques à Tétouan. Ses expériences et sa ténacité l’ont poussé à co-fonder et organiser le premier évènement de design à Tétouan.

Mouad Mohsine, est pour sa part diplômé de la Swiss Business School. Son parcours professionnel l’a conduit tout d’abord à une carrière de manager durant plus de 10 ans… Aujourd’hui, son temps est entièrement dédié au travail artistique.

L’exposition dure jusqu’au 26 avril 2019 au sein de la galerie située au 181 Boulevard d’Anfa.

LNT