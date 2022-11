Comment sauver le monde ? Dans un contexte de crise économique qui s’étend à tous les pays des plus riches aux plus pauvres, de nouvelles consciences s’élèvent pour revendiquer une certaine justice en faveur de ceux qui auront plus de mal à se relever.

Avec la COP 27 qui se tient en Égypte, les constats sont les mêmes : les pays qui souffrent le plus de la détérioration climatique et qui connaissent le plus de catastrophes naturelles sont ceux qui produisent le moins de carbone et qui n’ont pas les moyens de lutter contre ses effets néfastes.

On se souvient qu’à la COP de Paris les pays occidentaux s’étaient engagés à les financer dans cette lutte à raison de 100 milliards de dollars qui n’ont pas encore été honorés. Pourtant, ces mêmes pays continuent à être exploités comme le prouve l’exemple des forages pétroliers en Afrique et en atteste le dernier exemple de Total en Ouganda.

Cette division du monde qui date de longtemps et remonte aux siècles derniers avec la colonisation et la marginalisation économique et écologique des pays du Sud, reste d’actualité avec la crise ukrainienne. Les pays africains qui sont loin de la guerre, sont les premiers à souffrir de la crise alimentaire qui en découle, au point que certaines associations humanitaires redoutent une famine chez certains.

D’autant que la crise économique conséquente à la guerre Russo-Ukrainienne va durer peut-être même au-delà de la guerre elle-même. Car les faits économiques à l’origine d’une crise s’enclenchent plus rapidement qu’ils ne se corrigent.

C’est le cas de l’inflation qui dans le cas d’espèce est née de la rareté et le risque de son étendu. Certes, ce sont les prix des produits énergétiques qui ont flambé en premier, induisant un effet domino sur la chaîne alimentaire avec d’autres problèmes de logistiques notamment qui ont aggravé la faiblesse de l’offre, les retards de livraison des marchandises accentuant la rareté à l’origine de l’inflation.

Aujourd’hui, face à l’inflation, cause première d’une crise économique généralisée qui s’installe, les pays pauvres sont impuissants. Étant des pays importateurs, ils subissent les augmentations de prix comme les ruptures approvisionnements. Et pour cause les pays occidentaux eux-mêmes sont tout simplement revenus à des politiques monétaires conservatrices de lutte contre l’inflation. Après avoir tergiversé entre augmenter leurs taux pour couvrir l’inflation et les maintenir bas pour soutenir le financement de l’économie, les banques centrales ont tranché en faveur de leur attitude traditionnelle de protection contre l’inflation. La FED qui a pris ce parti en premier et dès la fin de 2021 vient de procéder à une nouvelle augmentation amenant son taux directeur à 4%, la BCE suit le mouvement à presque 2,25% et continuera dans cette voie. Les autres banques centrales des pays en voie de développement les suivent, d’autant plus qu’ils doivent protéger aussi leurs monnaies qui se sont détériorées compte tenu de la mauvaise conjoncture. Bank Al Maghrib, après un temps d’hésitation, a entamé elle aussi un revirement à la hausse de son taux directeur à 2% face à une inflation de plus de 6%.

Pourtant, la seule politique monétaire ne luttera plus à elle seule contre une inflation associée aux effets d’une guerre et encore moins du réchauffement climatique. Les États y associent des politiques de boucliers prenant en charge une partie de cette dernière même s’ils ne pourraient pas les pérenniser. La guerre est connue pour être dévastatrice matériellement, socialement et économiquement, et la mondialisation ne manquera pas d’étendre ces effets à l’autre bout du monde, aggravant la situation des plus pauvres… La lutte contre le climat s’en verra inexorablement impactée également.

Afifa Dassouli

