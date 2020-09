PARTAGER Des Casablancaises au soutien de Beyrouth et du peuple libanais

Touchées par les terribles explosions qui ont frappé Beyrouth le 4 août dernier, Caline, Ilona et Elisabeth, trois citoyennes du monde d’origine libanaise vivant à Casablanca, ont décidé de monter le projet Min Casablanca La Beirut. Comme pour de nombreux Libanais de la diaspora, le sentiment d’impuissance est insupportable et agir de manière concrète reste le meilleur moyen de venir en aide au peuple libanais. Outre le contexte sanitaire mondial exceptionnel, le Liban subissait déjà depuis quelques mois une crise économique sans précédent pour le pays. Alors que des milliers de Libanais se trouvent aujourd’hui sans toit et sans ressources, elles souhaitent grâce à Min Casablanca La Beirut les soutenir dans cette difficile épreuve. L’objectif : Acheminer depuis Casablanca vers Beyrouth des dons en nature de : – vêtements – linge de maison (serviettes, draps…) – jouets, jeux de société – denrées alimentaires non périssables (pâtes, riz, conserves, lentilles…) – médicaments, lait pour bébé… – petit électroménager (machines à café, grille pain,…). Aucun don financier n’est accepté ! Grâce au soutien de transporteurs internationaux, l’ensemble des dons pourront quitter le Maroc le 31/09/20 pour être acheminés vers Beyrouth par voie maritime. Toute l’équipe de MCLB compte sur votre générosité pour soutenir les Libanais, un peuple doté d’une capacité de résilience hors du commun, qui ont besoin nous, dit-on auprès des initiatrices du projet. Pour toute demande vous pouvez les contacter par mail à mclbeirut@gmail.com ou par téléphone Ilona au 06 15 72 52 36.

LNT avec CdP