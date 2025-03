« Des bruits de soi » est une création sonore qui explore de manière intime et émotive les tourments liés à la santé mentale, notamment les troubles bipolaires, les délires schizophréniques et les pensées extrêmes. À travers cette œuvre, Impatient Tranquille propose une expérience sensorielle qui résonne avec des réalités souvent ignorées ou dissimulées.

L’œuvre, réalisée de manière brute et sincère, fait entendre ce qui est souvent gardé secret. Selon les mots d’Impatient Tranquille, « J’ai navigué en eaux troubles. Je suis tombé des anneaux de Saturne et j’ai plongé dans des nuits sans étoiles ». « Des bruits de soi » ne cherche pas à justifier ou expliquer, mais à transmettre une vérité intérieure, entre éclats de lucidité et moments suspendus.

Derrière ce pseudonyme se cache une volonté de ne pas être réduit à un diagnostic. Impatient Tranquille insiste : « Je ne suis pas ma maladie. Je suis aussi un artisan du son, un auteur, un fils, un frère, un ami. Je refuse d’incarner la folie, parce qu’elle ne me définit pas. Ce que je veux, c’est qu’on écoute ». Le nom choisi reflète l’ambivalence entre « l’urgence de dire et la nécessité du silence », entre la « tempête intérieure et le besoin de paix ».

Bien que profondément personnelle, cette œuvre n’a pas été réalisée en isolement. Le studio Les Bonnes Ondes a accompagné l’artiste dans certaines étapes de son processus créatif. Ce studio, engagé dans l’exploration sonore, soutient la diffusion de cette œuvre qui interroge et invite à une écoute sans préjugés.

Destinée à un large public, « Des bruits de soi » s’adresse notamment à ceux et celles qui ont une expérience de la santé mentale, ainsi qu’aux passionnés de son et curieux en quête d’expériences inédites.

Disponible dès le 13 mars 2025 sur les plateformes de streaming et le site lesbonnesondes.ma, l’œuvre sera ensuite sous-titrée pour rendre l’expérience accessible à un public plus large.

Des écoutes publiques et des événements seront organisés pour accompagner la sortie de « Des bruits de soi ». Les personnes intéressées peuvent suivre les mises à jour via la newsletter du site lesbonnesondes.ma.

