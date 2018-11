PARTAGER Pour la DEPF, la conjoncture économique s’améliore

La Direction des Etudes et Prévisions Financières (DEPF) vient de publier sa note de conjoncture au titre du mois de novembre 2018.

Selon ses analystes, le profil de la conjoncture économique du mois de novembre montre des signes fermes de consolidation de la relance adossés à des performances sectorielles positives. Cette évolution est effective au niveau du secteur primaire qui poursuit son raffermissement, propulsé par l’orientation positive de la campagne agricole 2018-2019 et l’amélioration de la performance du secteur de la pêche.

Le secteur secondaire a maintenu son évolution positive, profitant particulièrement des bons résultats de l’industrie extractive et celle manufacturière, au moment où le secteur du BTP affiche des signes de redressement, comme en témoigne l’atténuation du repli des ventes de ciment à fin septembre 2018. Par ailleurs, la vigueur des activités liées au tourisme, au transport et aux télécommunications continue d’impulser le rythme de progression du secteur tertiaire, selon la DEPF.

Ces résultats favorables prennent appui sur la vigueur de la consommation des ménages, dans un contexte de maitrise de l’inflation et d’amélioration de la situation du marché de l’emploi. Ils reflètent, également, la bonne tenue de l’effort d’investissement matérialisé par la dynamique des importations de biens d’équipement et de demi-produits au même titre que la reprise des flux d’IDE, qui ont rebondi de 41,5% à fin octobre 2018.

L’examen de l’évolution des échanges extérieurs, au terme des dix premiers mois de l’année en cours, laisse apparaitre une amélioration du taux de couverture, grâce au raffermissement de l’offre exportable, particulièrement celle relevant des secteurs des phosphates et dérivés, de l’automobile et

de l’agriculture et agro-alimentaire.

Cette amélioration s’est avérée, toutefois, insuffisante pour contenir le déficit commercial dont l’aggravation continue d’être alimentée, entre autres, par la hausse des importations énergétiques et des achats de biens d’équipement.

En ce qui concerne la situation des finances publiques, celle-ci a enregistré une légère détérioration à fin septembre 2018, puisque le déficit budgétaire s’est aggravé de 3 milliards de dirhams pour s’établir à 26 milliards de dirhams au titre de la période considérée.

Ce résultat reflète particulièrement la forte croissance des dépenses globales, dans un contexte de progression moins rapide des recettes ordinaires, notamment dans leur composante fiscale.

Pour ce qui est des conditions de financement de l’économie, celles-ci continuent de profiter de l’orientation relativement favorable des crédits bancaires, notamment ceux alloués à l’immobilier et à l’équipement, au moment où l’activité sur le marché boursier demeure déprimée, comme il ressort de l’accentuation du repli des indices MASI et MADEX depuis mars 2018.

L’orientation de la conjoncture économique nationale s’est opérée dans un contexte international encore soumis à des incertitudes non négligeables, particulièrement au niveau de la zone Euro, notre principal partenaire économique. En effet, les baromètres conjoncturels publiés récemment laissent augurer une modération progressive de la croissance au niveau des économies motrices de la zone. Ces incertitudes sont alimentées, également, par l’instabilité des marchés des matières premières, le durcissement des positions commerciales et la recrudescence du risque géopolitique, concluent les analystes de la DEPF.

LNT avec CdP