PARTAGER DEPF : La tendance baissière de la BVC persiste

La Bourse de Casablanca a maintenu sa tendance baissière entamée au cours du mois de mars dernier, ses deux indicateurs Masi et Madex clôturant octobre 2018 en recul de 3,7% chacun, selon la Direction des études et prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Économie et des finances.

Les deux indices ont ainsi cumulé 10.919,67 points et 8.873,38 points respectivement, accentuant leur repli par rapport à fin décembre 2017 à -11,9% et -12,1%, après -8,5% et -8,8% le mois précédent, indique la DEPF dans sa note de conjoncture de novembre 2018.

Au niveau sectoriel, parmi les 24 secteurs représentés à la cote de la Bourse de Casablanca, 14 secteurs ont enregistré des performances négatives par rapport à fin septembre 2018, particulièrement, les indices des secteurs de l’immobilier (-13,7%), des boissons (-8,8%), de l’électricité (-5,4%), relève la même source, précisant que les indices des trois premières capitalisations, à savoir, les banques, les télécommunications et le BTP se sont repliés respectivement de 5,3%, 3,1% et 4,3%.

La note fait également ressortir que les performances positives du mois ont concerné, notamment, les indices des secteurs des holdings (+7,4%), des assurances (+3,3%), de loisirs et hôtels (+2,9%) et des distributeurs (+2,4%).

Pour sa part, la capitalisation boursière a reculé par rapport à fin septembre 2018 de 3,6% pour se situer à 557,6 milliards de dirhams (MMDH), ajoute la DEPF, notant que par rapport à fin décembre 2017, elle s’est repliée de 11,1% après une baisse de 7,7% le mois précédent.

Le volume global des transactions réalisé au titre du mois d’octobre 2018 s’est établi à 2,7 MMDH, en hausse de 23,8% par rapport au mois de septembre 2018.

Ce volume s’est réparti entre le marché central (73,9%), le marché de blocs (17,6%), les introductions d’obligations (6,6%), les apports d’actions (1,2%) et les transferts d’actions (0,7%).

Au terme des dix premiers mois de 2018, le volume global des transactions a atteint 33 MMDH, en baisse de 25,3% par rapport à la même période de l’année précédente.

Le volume des échanges sur les marchés central et de blocs a reculé par rapport à fin octobre 2017 de 25,4% à 30,4 MMDH, recouvrant un repli de celui réalisé sur le marché central de 22,2% à 25,5 MMDH et de celui enregistré sur le marché de blocs de 38,6% à 4,9 MMDH.

LNT avec MAP