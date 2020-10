PARTAGER DEPF : Quelques signes positifs malgré une économie en berne

La Direction des Etudes et Prévisions Financières (DEPF) du ministère de l’Economie et des Finances vient de publier sa dernière note de conjoncture, au titre du mois d’octobre 2020. Si la situation, aussi bien nationale qu’internationale, reste critique dans le contexte de crise sanitaire, entourée d’une forte incertitude quant aux perspectives d’avenir, l’assouplissement des mesures de confinement a permis à l’économie marocaine d’améliorer certains indicateurs, et à quelques secteurs de commencer à sortir timidement la tête de l’eau.

Ainsi, expliquent les analystes de la DEPF, influencée par le choc brutal de la pandémie Covid-19 et par les implications négatives de la sécheresse, l’économie nationale enregistre une récession sévère en 2020 suite, particulièrement, à une chute drastique de l’activité économique durant le deuxième trimestre ayant coïncidé avec la période de confinement général. Au troisième trimestre, la contreperformance des activités hors agriculture se serait relativement atténuée comme en témoignent, d’une part, les baromètres conjoncturels de haute fréquence se référant, notamment, à la mobilité dans les principaux lieux publics (indicateur basé sur les big data de Google) et à la demande sur l’énergie électrique (voir encadré) et, d’autre part, le relatif redressement de la demande étrangère adressée au Maroc.

Reprise de la demande sur l’énergie électrique

Au cours du mois de septembre, quatrième mois d’assouplissement des mesures de confinement sanitaire, la demande sur l’énergie électrique a maintenu sa croissance ascendante pour s’apprécier de 2,3% en moyenne au cours des deux premières décades, après une croissance de 0,7% en août et 2,4% en juillet, précédée par des baisses respectives de 14,3%, de 13% et de 3,5% au cours des mois d’avril, de mai et de juin de la même année. Cette évolution relativement favorable confirme la poursuite de la reprise progressive de l’activité économique nationale durant la période post-confinement. Il y a lieu de rappeler, par ailleurs, que le ralentissement du rythme d’évolution enregistré au mois d’août s’explique, notamment, par les périodes des vacances de l’Aid Al-adha et par la fermeture de plusieurs unités de production à Tanger et à Casablanca, ces évènements ayant coïncidé avec les dix premiers jours du mois d’août où la demande a baissé de 2,5%. Toutefois, depuis le 11 août 2020, la demande de l’énergie électrique a évolué avec son rythme constaté depuis l’assouplissement des mesures de confinement décrétées dans le pays.

Ces activités hors agriculture devraient bénéficier de la poursuite du dynamisme du secteur minier et de la reprise de certaines branches des industries manufacturières et des secteurs de l’électricité et du BTP, de nature à compenser la contreperformance persistante d’autres activités économiques, précise la DEPF.

Parallèlement, la forte compression de la demande intérieure se serait, également, atténuée au titre de la seconde moitié de l’année, en phase avec la reprise sensible de la consommation des ménages, dans un contexte de faible inflation, et avec la poursuite de la dynamique favorable de la consommation des administrations publiques.

L’investissement poursuit, pour sa part, son ralentissement comme le signalent le recul persistant des importations en biens d’équipement et la faible exécution de l’investissement budgétaire. Au niveau de la demande extérieure, les échanges commerciaux se seraient progressivement redressés, favorisés par le retour graduel des marchés extérieurs et par l’amélioration des perspectives économiques mondiales. Les exportations nationales ont affiché, de ce fait, des signaux positifs au mois d’août, particulièrement au niveau des secteurs de l’automobile, de l’agroalimentaire, de l’électronique et du textile et cuir.

Compte-tenu de la poursuite de la tendance baissière des importations, ces évolutions ont donné lieu à un allègement du déficit commercial de 18% et à une amélioration du taux de couverture de 0,9 point par rapport aux huit premiers mois de l’année dernière.

Les finances publiques, soumises à rude épreuve par la crise sanitaire, ont été marquées, à fin septembre, par une poursuite du creusement du déficit budgétaire compte-tenu de la hausse soutenue des dépenses ordinaires conjointement à la contraction continue des recettes publiques. Les crédits bancaires poursuivent, de leur côté, leur évolution positive à fin août, portés particulièrement, par les crédits accordés au secteur non financier. Les indices boursiers poursuivent leur évolution négative. Ces évolutions conjoncturelles ont eu lieu dans un environnement international marqué, certes par des signes de redressement, mais aussi par de grands risques. En effet, les plans de relance très ambitieux initiés par plusieurs pays ont permis de conforter jusqu’à une certaine mesure la résilience des économies motrices et de redresser relativement les anticipations des marchés quant à l’hypothèse d’une reprise en V. Néanmoins, de par l’ampleur des dégâts économiques et des répercussions sociales de cette crise, les perspectives qui se dessinent demeurent entachées d’incertitudes, liées notamment aux craintes d’une nouvelle vague de contamination qui pourrait plomber la situation économique et sociale dans plusieurs pays.

SB