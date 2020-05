DELL renouvelle sa confiance dans Casanearshore Park

par AL |







Le géant de l’informatique américain « DELL » vient de conclure avec MEDZ, filiale de CDG Développement, un nouvel accord pour le renouvellement du bail de son site à Casanearshore Park. Ce site, classé par DELL comme « Centre d’excellence », compte actuellement plus de 2 000 salariés sur une superficie de 20 000 m² et propose des prestations de services à des clients présents dans 35 pays en 7 langues différentes.

« La qualité du site et le partenariat stratégique avec MEDZ contribuent fortement dans le développement de nos activités », indique Ahmed Khalil, Directeur Général DELL EMC Afrique du Nord et Afrique de l’Ouest.

Cet accord porte sur une nouvelle période ferme de 6 ans ainsi qu’une extension de leur activité, avec une capacité supplémentaire de plus de 15%. Il témoigne de la confiance renouvelée de DELL dans le choix de la destination Maroc et de la qualité et de la compétitivité de l’infrastructure développée par MEDZ dans une logique de Smart Sourcing, déclarent les signataires.

LNT