Une délégation sud-africaine en visite au Maroc

A l’initiative du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, une délégation de haut niveau composée d’hommes d’affaires et d’institutionnels d’Afrique du Sud, du Nigéria, du Lesotho et du Kenya effectue une visite à teneur économique au Maroc, les 15 et 16 juillet 2019.

Cette visite organisée à l’initiative de Mohcine Jazouli, Ministre délégué en charge du dossier africain, reflète une volonté réciproque des acteurs économiques et politiques d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération entre le Maroc et ces pays, déclare-t-on auprès du ministère.

Au programme figurent les visites de certaines réalisations économiques d’envergure entreprises dans le cadre de la stratégie de développement économique du Maroc, notamment le Port de Tanger MED et la Centrale solaire Noor Ouarzazate. Par ailleurs, une réunion de travail avec les représentants du secteur public marocain et des rencontres avec les principaux opérateurs économiques sont également au programme.

Cette délégation est composée, entre autres, de représentants de la Fondation Brenthurst – Fondation panafricaine, créée par M. Jonathan Oppenheimer, dont le siège se trouve à Johannesburg qui œuvre pour faire de la croissance économique l’axe fédérateur des États Africains et un vecteur du développement.

Parmi les personnalités de cette délégation se trouvent, outre le Sud-Africain M. Jonathan Oppenheimer, M. Olusegun Obasanjo, Président de Brenthurst et ancien Président du Nigéria ; M. Mcebisi Jonas, Envoyé spécial pour l’investissement du Président d’Afrique du Sud M. Cyril Ramaphosa ; M. Moeketsi Majoro, Ministre des Finances du Lesotho, ainsi que d’autres personnalités de renom.

