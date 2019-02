PARTAGER Une délégation de haut niveau du FMI reçue par M. Benchaaboun

Dans le cadre de l’organisation des Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International qui se dérouleront en octobre 2021 à Marrakech, une délégation de haut niveau conduite par Madame Yvonne Tsikata, Secrétaire Générale et Vice-Présidente de la Banque Mondiale et Monsieur Jianhai Lin, Secrétaire Général du Fonds Monétaire International, s’est rendue au Maroc, le 14 et 15 février 2019.

Les membres de cette délégation ont été reçus le 15 février 2019 à Rabat, par le Ministre de l’Economie et des Finances, Monsieur Mohamed BENCHAABOUN, qui a souligné l’importance de l’expérience marocaine dans l’organisation des manifestations d’envergure internationale et réitéré l’engagement du Maroc à réussir cet événement.

Lors de cette mission, les membres de la délégation, accompagnée par le Comité d’Organisation relevant du Ministère de l’Economie et des Finances, ont visité le site prévu pour l’organisation de cet évènement dans la ville de Marrakech. A cette occasion, des explications leur ont été fournies quant aux dispositions et aménagements prévus dans ce cadre.

Il convient de préciser, qu’un plan d’action a été élaboré par le Ministère de l’Economie et des Finances pour préparer et assurer le succès de cet événement, en coordination avec les départements ministériels et les administrations concernés.

Il est à relever que l’organisation des Assemblées Annuelles 2021 constituera une opportunité pour présenter les réformes structurelles engagées par le Maroc ainsi que les différentes avancées réalisées par notre pays. Ça sera également une occasion pour débattre et échanger autour des moyens de promouvoir la coopération internationale et régionale.

L’importance des participants attendus, décideurs et grands patrons de la finance internationale, experts internationaux et représentants des grands médias et faiseurs d’opinion, devrait également contribuer au renforcement de l’image du Royaume, en tant que pays stable, ouvert et tolérant, alliant tradition et modernité. Cet évènement sera l’occasion de mettre en exergue le riche patrimoine du Royaume, son histoire séculaire et sa culture. La tenue de cette manifestation dans la ville de Marrakech, devrait avoir un impact positif sur l’économie locale, son attractivité et son infrastructure touristique.

