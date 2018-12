PARTAGER Découverte près de Boujdour de la base de trafiquants internationaux de cocaïne

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire, a annoncé, samedi, avoir localisé une ferme dans les environs de Boujdour, soupçonnée de servir de base arrière pour faciliter les opérations de stockage et de trafic de cocaïne.

La ferme a été localisée suite à l’interrogatoire de l’un des mis en cause de nationalité colombienne interpellés dans le cadre de ce réseau criminel, indique le BCIJ dans un communiqué, précisant que l’opération de perquisition a vu la saisie d’équipements et de matériels en relation avec les voies aériennes de trafic international de cocaïne.

Il s’agit de trois tonnes et 100 litres de carburants pour avions (kérosène), trois grandes pompes à carburant, deux moteurs, cinq générateurs électriques, des pièces de rechange pour les pompes, des câbles électriques et 46 conteneurs comprenant 2.700 litres de carburant, outre des équipements mécaniques, précise-t-on de même source.

Les recherches et investigations effectuées ont montré que le mis en cause avait suivi des sessions d’entrainement en aviation, et qu’il était entré illégalement au Maroc en vue de participer à la mise en place d’une piste clandestine d’atterrissage dans les environs de Dakhla, afin d’assurer le décollage et l’atterrissage des avions que le réseau criminel envisageait d’utiliser dans les opérations de trafic de cocaïne en provenance d’Amérique latine vers l’Europe, en transitant par le Maroc, fait savoir le communiqué.

Le BCIJ poursuit ses opérations de ratissage dans les environs de Dakhla, en coordination avec les services de sûreté territorialement compétents, afin de détecter et de localiser les pistes que les membres de ce réseau criminel voulaient prendre comme piste d’atterrissage des avions utilisés dans le trafic.

Le communiqué rappelle que la Brigade de lutte contre le crime organisé relevant du BCIJ avait saisi, le weekend dernier, 1 tonne et 4 kilogrammes de cocaïne et arrêté 17 individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel transnational actif dans le trafic international de cocaïne, dont deux Espagnols et trois ressortissants colombiens.

LNT avec MAP