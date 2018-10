PARTAGER Découverte d’une météorite au sud du Maroc par le Pr Hasnaa Chennaoui Aoudjehane

Lors de sa dernière expédition, organisée il y a deux semaines dans la région sud de Boukraa, le Pr chercheur Hasnaa Chennaoui Aoudjehane, géochimiste et première scientifique marocaine dans le domaine des météorites et de la planétologie, professeur à l’Université Hassan II de Casablanca et directrice du laboratoire GAIA a découvert, suite à d’importantes recherches avec son équipe d’étudiants, la dernière chute de météorites observée au Maroc et plus précisément à l’ouest de Gueltat Zemmour.

Plusieurs petits morceaux de cette roche extraterrestre qui provient de la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter, promettent de révéler encore plus de secrets aux scientifiques en ce qui concerne l’histoire et la composition de notre système solaire ou tout simplement de répondre à certaines interrogations légitimes que nous nous posons en tant qu’humains sur Terre, nous informe le communiqué.

Le Pr Chennaoui, qui est également coordinatrice du Centre de recherche sur les géo-ressources et l’environnement de l’Université Hassan II de Casablanca et membre permanent de la « Meteoritical society », doit effectuer maintenant de nombreuses analyses et procéder à la nomenclature de cette météorite. Elle a le mérite d’œuvrer et de militer pour que des noms marocains soient attribués aux différentes découvertes qui ont lieu sur notre sol. Ainsi, toutes les dernières chutes observées de météorites au Maroc, portent grâce à ses travaux, des noms de lieux Marocains.

La découverte de cette roche, par le Pr Chennaoui au Maroc, remet sur la scène la place de notre pays en tant qu’unique espace qui reçoit de nombreuses météorites. « C’est l’eldorado des chercheurs dans le domaine. « Le Maroc est l’un des pays les plus riches au monde en météorites » précise le Pr. Hasnaa Chennaoui.

Les chutes de météorites au Maroc sont fréquentes et importantes par leur quantité et leur qualité. D’ailleurs, le Pr Chennaoui n’est pas à sa première découverte. En effet, elle a étudié et classé de nombreuses météorites marocaines, et en particulier la météorite de « Tissint », considérée par la communauté scientifique comme étant la cinquième chute observée de météorites martiennes au monde.

Aussi, ses recherches à ce sujet ont été publiées dans « Science Magazine ». La prestigieuse publication est reconnue mondialement comme étant la référence qui prouve la réalité de l’origine de toutes les météorites martiennes et de la présence de fluides sur Mars.

Cette femme agréable, frêle en apparence, avec un regard vif par la lumière de la curiosité scientifique et la rigueur, mère de trois enfants, est considérée par la communauté scientifique comme l’une des grandes chercheuses mondiales, dans le domaine des météorites. En reconnaissance à son travail, son nom, « Chennaoui » a été donné un astéroïde en Novembre 2017, conclut le communiqué.

Le Pr Hasnaa Chennaoui Aoudjehane, représente ainsi une valeur sure et une fierté pour le Maroc, l’Afrique et le monde arabe.

LNT avec CdP