Par El Mostapha BAHRI

Consultant-Economiste

Enfin, le long et premier grand dossier traité par le Conseil de la concurrence, concernant les ententes, a été clos, après plusieurs années et tentatives pour traiter cette affaire et des dizaines d’interprétations de la part de politiciens et d’experts. En effet, le 23 novembre 2023, une amende a été prononcée, le montant étant de 1,84 milliards de dirhams, pour l’ensemble des sociétés concernées et leur organisation professionnelle[1]. A cela, il y a lieu de souligner la souscription d’un ensemble d’engagements comportementaux auxquels ces sociétés ainsi que leur organisation professionnelle ont souscrit en vue d’améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché des hydrocarbures à l’avenir, de prévenir les risques d’atteinte à la concurrence au bénéfice des consommateurs[2].

Est-ce que l’amende est à la hauteur des préjudices portés à l’économie du pays, aux consommateurs et au trésor public ? Est-il nécessaire de faire signer un engagement comportemental par ces sociétés incriminées et leur association, avec l’existence d’une loi à la hauteur du standing international ?

S’agissant de l’amende pécuniaire, il y lieu de signaler que pour certains observateurs le montant de l’amende est jugé plus que significatif. De plus, cette sanction pécuniaire a été couplée aux engagements pris par les pétroliers. De ce fait, il est attendu de tourner la page et de s’engager dans une nouvelle phase pour le secteur pétrolier, basée sur la transparence et le libre jeu de la concurrence[3].

Pour d’autres, le montant de l’amende infligée aux neuf sociétés pétrolières par le Conseil de la Concurrence est insignifiant et scandaleux[4]. Pour l’expert et analyste économiste Rachid Sari, le pourcentage des bénéfices encaissés par ces sociétés entre 2016 et aujourd’hui, s’élèvent au montant colossal de 6 milliards de dollars (soit 64 milliards de dirhams), un chiffre très important. De ce fait, le montant du règlement parait négligeable.

Sans tergiverser sur ce montant, par rapport aux gains perçus par ces sociétés pétrolières, il apparait, qu’on a passé sous silence les préjudices causés à notre économie, du fait de l’impact de la hausse des prix des carburants sur le fonctionnement de l’économie nationale, ayant entrainé plusieurs perturbations tant économique que sociale (grèves des transporteurs, mécontentement des consommateurs, crédibilité de l’administration face aux agissements des sociétés pétrolières et lenteur dans le traitement de ce dossier, etc…)

Par ailleurs, a-t-on pris en considération l’impact des hausses des prix du carburant sur les produits, notamment de grande consommation, sur le transport et les produits industriels et partant sur le taux d’inflation qui a atteint ces dernières années le niveau le plus élevé depuis plus de 10 ans ?

Enfin, a-t-on calculé la charge supportée par le trésor public due aux montants versés aux transporteurs, en vue de maintenir les tarifs de transport à leur niveau et de maintenir les prix de l’électricité et ce, en versant des subventions aux organismes en charge de la production de l’électricité ?

Quant à l’engagement signé par les sociétés incriminées et leur association, était-il nécessaire de mettre en place cet engagement si ce n’est d’une part, la crainte de la part de l’administration de ne pouvoir maitriser le suivi et le contrôle du marché des carburants et d’autre part, la faible position d’une structure craignant d’être dépassée par la puissance des opérateurs de ce secteur ?

En principe, notre pays est doté d’un arsenal juridique sur la liberté des prix et de la concurrence et sur le fonctionnement du Conseil de la concurrence à la hauteur de nos ambitions libérales et au même niveau que les textes juridiques dont disposent certains pays, comme la France. Pourquoi au niveau de ces pays, est-on arrivé à appliquer les dispositifs sur la concurrence et pas au Maroc ? Ce sont les vraies questions auxquelles doivent répondre nos responsables en charge de l’application de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence.

A notre humble avis, et comme il a été souligné plus haut, notre pays est pourvu de textes répondant aux standings internationaux. Néanmoins, le problème réside dans leur application ; et toute loi ou règlement n’a de valeurs qu’à travers son application. Est-ce le cas pour notre pays ?

Une question qui mérite un diagnostic et une analyse du dispositif mis en place par les pouvoirs publics pour l’application de la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence ?

De ce qui précède, nous proposons un certain nombre de recommandations :

Le système mis en place depuis 2015, pour libérer les prix du carburant et alléger la charge de subvention supportée par la caisse de compensation, a montré ses limites. Aussi, s’avère-t-il nécessaire d’entamer une réflexion profonde pour sa révision ;

Reprendre le dossier de la raffinerie « la Samir » dont la reprise de son activité ne pourrait qu’être bénéfique, tant au niveau social qu’économique du pays, et serait de nature à atténuer l’impact de la hausse des cours mondiaux des produits de pétrole raffinés et assurer une certaine sécurité de l’approvisionnement du pays ;

Revoir, compléter et mettre à jour les textes juridiques sur les hydrocarbures, dont les dates remontent au début des années soixante-dix et qui sont en déphasage avec la politique de libéralisation de notre économie ;

Se pencher sur l’examen des contrats liant les stations-services aux sociétés pétrolières, en vue de s’assurer de la transparence dans les relations des deux parties.

[1] Communiqué du Conseil de la Concurrence du 23 novembre 2023.

[2] Idem.

[3] Le 360, du 24/11/2023.

[4] Entretien avec l’expert et analyse économiste, Rachid Sari, Anfass press du 26/11/2023

