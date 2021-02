C’est avec une profonde émotion que le Groupe ISCAE a appris le décès dimanche 14 Février, du Professeur Mustapha Bezzari, que Dieu ait son âme, annonce un communiqué du groupe.

Le Groupe ISCAE salue la mémoire d’un homme au dévouement et à l’implication remarquables et tient à souligner tout particulièrement son action dans le développement de l’ISCAE-Guinée.