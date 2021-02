C’est avec une grande émotion que nous avons appris le décès, ce jeudi 11 février, du regretté Mohamed El Mernissi, ancien professeur à la Faculté de droit de Casablanca, Université Hassan II – Aïn Chock et président de la Cour marocaine d’arbitrage, des suites du coronavirus.

Il a exercé les fonctions de chef du département de droit privé, de directeur du Centre d’études doctorales, de directeur du Laboratoire interdisciplinaire de recherche en droit des affaires, de coordinateur du master Droit des affaires, de membre du Conseil de la concurrence et de président ou membre de plusieurs commissions de réforme de nombreuses branches du droit. Il est l’auteur notamment du « Traité marocain de droit des sociétés ».

En cette douloureuse occasion, La Nouvelle Tribune exprime ses condoléances émues et attristées à la famille du défunt, ainsi qu’à ses proches et amis.

Puisse Dieu l’accueillir en son vaste paradis.

A Dieu nous sommes, à Lui nous retournons.

FY

Le professeur Mohamed Mernissi, ancien enseignant à l’université de droit de Casablanca, vient de décéder des suites du coronavirus. Auteur notamment du « Traité marocain de droit des sociétés », le défunt était conseiller juridique et juge arbitre international. Il a été membre de la commission internationale d’arbitrage chargée de dénouer le litige entre la Libye, d’un côté, et les Etats-Unis et le Royaume-Uni, de l’autre, au sujet de l’affaire de l’attentat contre un avion de la Pan Am au-dessus de Lockerbie, en Ecosse, le 21 décembre 1988. Il fait partie des membres du premier conseil de la concurrence et premier président de la cour marocaine d’arbitrage.

En 2019, il a publié son « Traité marocain de droit des sociétés », un ouvrage de référence qui fait le point sur cette discipline profondément transformée au cours de la décennie 90.

Partagez cet article :