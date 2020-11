PARTAGER Décès de Nacer Benjelloun Touimi. Nos condoléances

C’est avec une grande émotion que nous avons appris le décès à Rabat, samedi 7 novembre dernier, du regretté Nacer Benjelloun Touimi, ancien diplomate et professeur d’université, des suites d’une longue maladie, apprend-on auprès de sa famille.

Durant sa longue carrière de diplomate, feu Nacer Benjelloun Touimi a notamment occupé les postes d’Ambassadeur du Maroc auprès des Nations Unies à Genève (1995-2001) et d’Ambassadeur adjoint aux Nations Unies à New York (1990-1995).

Ancien professeur de Droit à l’Université Mohammed V de Rabat, le défunt était en outre conseiller du Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) entre 2002 et 2004.

Le défunt est le frère de MM. Brahim Benjelloun Touimi, administrateur Directeur Général du Bank Of Africa et de Amin Benjelloun Touimi, DG de Poste Maroc.

En cette douloureuse occasion, La Nouvelle Tribune exprime ses condoléances émues et attristées à la famille du défunt, ainsi qu’à ses proches et amis.

Puisse Dieu l’accueillir en son vaste paradis.

A Dieu nous sommes, à Lui nous retournons.

Ci-après, l’avis de remerciements de la famille de feu Nacer Benjelloun Touimi paix à son âme

Hajja Malika Berdai, épouse de Feu Haj Abdelkrim Benjelloun Touimi, Myriam Chbicheb, son épouse, ses frères Amin et Brahim, ses sœurs Mariam et Amina, son fils Camil, les familles Benjelloun Touimi et Berdai, très touchés par les nombreuses marques de sympathie et de compassion qui leur ont été témoignées suite au décès à Rabat, le samedi 7 novembre 2020 de leur cher regretté Nacer BENJELLOUN TOUIMI, ancien Ambassadeur et Professeur d’Université, expriment leur profonde gratitude et leurs vifs remerciements à tous ceux et celles qui se sont associés à leur deuil.

Puisse le Tout Puissant avoir le Défunt en Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son vaste Paradis.

« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».