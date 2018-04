PARTAGER Décès de l’ex-sélectionneur du Maroc, le Français Henri Michel

L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale de football, le Français Henri Michel est décédé mardi à l’âge de 70 ans, a indiqué l’Union nationale des footballeurs professionnels en France.

Figure du football français, Henri Michel a entraîné les Lions de l’Atlas pendant cinq ans, une période marquée notamment par la qualification à la coupe du monde de 1998 en France.

Henri Michel avait débuté sa carrière en tant que milieu de terrain à Aix-en-Provence, avant de devenir une légende du FC Nantes, où il a évolué de 1966 à 1982.

Il a remporté trois titres de champion de France avec les Canaris (1973, 1977, 1980) et une Coupe de France (1979). Henri Michel a joué 58 matches en équipe de France de 1967 à 1980.

Il est ensuite devenu sélectionneur de l’équipe de France olympique en 1982, remportant les JO en 1984, face au Brésil en finale. Il avait ensuite pris la tête de l’équipe de France en 1984, remportant la coupe intercontinentale en 1985, avant d’atteindre les demi-finales du Mondial en 1986.

Après un bref passage au PSG (1990-1991), il est devenu sélectionneur de plusieurs équipes nationales en Afrique et au Moyen-Orient, et a disputé trois Coupes du monde avec le Cameroun (1994), le Maroc (1998) et la Côte d’Ivoire (2006). Il avait atteint la finale de la CAN en 2006 avec la Côte-d’Ivoire.

LNT avec MAP