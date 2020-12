C’est désormais un fait. D’année en année, les promos de fin d’année est devenue un rendez-vous ancré dans la stratégie commerciale des concessionnaires et importateurs de véhicules neufs chez nous. Face à un marché toujours aussi marqué par ralentissement des ventes, les importateurs-distributeurs auto se lancent à pareille période dans des campagnes promotionnelles intéressantes. Mais il est important de constater que, peu importe le volume des ventes, il semble que c’est devenu presque une tradition cette campagne promotionnelle de fin d’année. Une période de déstockage moyennant des offres des plus alléchantes. Tous les acteurs du marché s’y mettent. Il faut dire aussi que la concurrence à ce niveau, reste des plus rudes au grand bénéfice du consommateur potentiel.

Concrètement, dans les showrooms, d’importantes remises sur une sélection de modèles sont proposées. Au menu également, des ristournes sur certains véhicules. Les SAV, les pièces de rechanges sont aussi au menu. Dans cette spirale promotionnelle, figure une panoplie de garanties offertes gratuitement. Le lancement de nouveaux modèles en cette période est accompagné d’importantes remises sur les tarifs.

Et on ne s’arrête pas en si bon chemin ! Les services financiers sont également de la partie, avec notamment des offres de crédits gratuits, assurance, assistance, garantie… Important de mentionner là aussi cette nouveauté qui ne manquer certainement pas de convaincre beaucoup d’acheteurs potentiels, à savoir l’offre de crédit zéro intérêts.

D’ailleurs, il est important de soulever dans un contexte inédit lié à la crise sanitaire, de nombreux professionnels ont réaménagé leurs horaires d’ouverture avec des showrooms ouverts 7 jours sur 7, d’autres proposent des ventes flash sur une durée limitée, des expositions en plein air (Pop-up store, journées portes ouvertes…). Il y a aussi ceux qui offrent d’importantes ristournes sur leurs modèles en déstockage pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers de Dhs. Ce n’est pas tout, puisque des importateurs organisent des ventes privées exclusives. Il y a également la reprise de véhicule quelle que soit la marque et les offres garanties, assistance et d’entretien qui continuent à se démocratiser.

En somme et comme on le constate, on ne lésine pas, d’un côté comme de l’autre, sur les moyens pour se rattraper et finir l’année sur des chapeaux de roues. Le mois de décembre, grâce notamment à sa campagne promotionnelle, arrivera-t-il à relancer un marché arrivé peut-être à une situation d’asphyxie à cause de la Covid-19 ? Peu importe et dans tous les cas, la campagne promotionnelle de fin d’année s’avère sans aucun doute nécessaire dans le grand espoir de booster les ventes… voire de les sauver. Une tradition promotionnelle où tout le monde, apparemment, trouve son compte.

H.Z