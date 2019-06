PARTAGER Début des examens de la 2ème année du baccalauréat dans les différents lycées du Royaume

Les examens de la deuxième année du baccalauréat pour la session de juin 2019 ont débuté ce mardi dans les différents lycées du Royaume.

Environ 441.000 candidats passent les examens au titre de cette session, soit une hausse de 0,3% par rapport à l’année précédente (440.000 candidats), selon les chiffres du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le nombre de candidats scolarisés a atteint un total de 332.298, alors que celui des candidats libres s’élève à 108.767, soit 25% de l’effectif global des candidats, ajoute le ministère, précisant que les candidates représentent 48%.

Par pôles de branches, les candidats des filières scientifiques et techniques sont au nombre de 244.776, soit 64%, et ceux des filières littéraires et originelles totalisent 187.383. Le nombre des candidats dans les filières internationales (option français et anglais) est passé à 24.979, contre 18.326 l’année écoulée, soit une hausse de 36%.

Quant au nombre des candidats au baccalauréat professionnel, il a presque quadruplé par rapport à la session de 2018 pour se situer à 8.178, contre 2.115. Ils sont répartis sur 19 filières, dont le pôle professionnel commercial où le nombre de candidats à enregistré une évolution importante (3.542 contre 574 l’année dernière). Il s’agit également du pôle professionnel industriel avec 3.927 candidats (1.394 l’année dernière), enregistrant une progression d’environ 282%. Le pôle professionnel des services est passé, lui, de 147 candidats en 2018 à 709 cette année.

Parmi les nouveautés de cette année figure la première promotion de candidats libres à passer l’examen nationale normalisé du baccalauréat professionnel, dont le nombre s’élève à 729 candidats.

Le nombre de candidats en situation de handicap qui bénéficieront des procédures d’adaptation des examens a dépassé les 400, contre 242 l’année précédente, soit une hausse de 65%. En effet, cette session est marquée par la généralisation des procédures d’adaptation des examens dans 13 branches, contre neuf l’an dernier.

En outre, il sera procédé à l’adaptation des procédures d’examen pour les candidats issus d’autres systèmes éducatifs, tels que les enfants d’immigrés marocains de retour au pays ou les enfants d’immigrés installés au Maroc.

Au niveau des académies régionales d’éducation et de formation (AREF), 1.500 centres d’examen et 350 centres de correction sont affectés dans les différentes directions provinciales.

Dans l’optique de consolider les mécanismes de lutte et de répression de la fraude lors des examens, des campagnes de sensibilisation provinciales, régionales et nationales ont été initiées avec la participation de l’ensemble des intervenants pédagogiques et des médias en vue d’informer les candidats des conséquences de ces actes et les encourager à adhérer aux valeurs de la transparence et de l’égalité des chances.

Dans le même contexte, chaque candidat au baccalauréat, scolarisé ou libre, a été appelé à présenter un engagement dûment signé et légalisé, attestant qu’il a eu connaissance des lois et décisions en relation avec la fraude lors des examens et des sanctions pédagogiques et répressives en vigueur.

A l’instar des années précédentes, des comités de veille et de suivi ont été mis sur pied aux niveaux provincial, régional et national afin d’assurer le suivi des procédures d’examen, de publier les données y afférentes et de favoriser, le cas échéant, une intervention immédiate.

Les résultats de la session ordinaire du baccalauréat seront annoncés le 26 juin, alors que la session de rattrapage se tiendra les 4, 5, 6 et 8 juillet 2019, avec affichage des résultats le 13 du même mois.

L’examen régional normalisé de la première année du baccalauréat et l’examen régional pour les candidats libres se sont déroulés les 8 et 10 juin.

LNT avec Map