La 29e conférence climatique de l’ONU s’est ouverte lundi en Azerbaïdjan par un premier blocage entre différents blocs de pays sur l’ordre du jour, malgré les appels à la coopération six jours après la réélection de Donald Trump.

« Il est temps de montrer que la coopération mondiale n’est pas au point mort. Elle est à la hauteur du moment », a lancé le patron de l’ONU Climat, Simon Stiell, en ouverture de l’énorme conférence à Bakou, sur les bords de la mer Caspienne, sans jamais mentionner le pays dont le nom est ici sur toutes les lèvres: les États-Unis.

L’enjeu principal de cette COP, qui durera jusqu’au 22 novembre, est de fixer le montant de l’aide climatique des États développés pour les pays en développement afin qu’ils se développent sans charbon ni pétrole, et puissent affronter plus de canicules et d’inondations. Aujourd’hui de 116 milliards de dollars par an (en 2022), l’aide climatique future doit s’exprimer en milliers de milliards annuels, réclament les pays pauvres.

Les pays développés ont contracté une « dette climatique » et « nous ne quitterons pas cette COP si le niveau d’ambition sur la finance n’est pas à la hauteur », a lancé la Sud-Africaine Tasneem Essop, directrice exécutive du Climate Action Network (CAN), qui regroupe des milliers d’ONG du monde entier.

Mais les Occidentaux jugent les ordres de grandeur avancés par les pays du Sud irréalistes pour leurs finances publiques.

Le président de la COP29 Moukhtar Babaïev a évoqué des « centaines de milliards » dans son discours d’ouverture lundi, mais aucun négociateur n’a dévoilé ses cartes.

Lundi, le programme a déjà pris plusieurs heures de retard, faute d’accord pour adopter l’ordre du jour officiel, indispensable au démarrage des dizaines de négociations spécifiques prévues dans les tentes installées sur la pelouse du stade de Bakou.

Motif: plusieurs pays, dont la Chine et l’Inde, ne veulent discuter de l’application de l’accord de la COP28 que sous l’angle du développement de la finance climatique. Alors que la COP de Dubaï, l’an dernier, a aussi fixé des objectifs pour lancer la sortie des énergies fossiles.

Autre point de dispute: la Chine exige, au nom du Brésil, de l’Inde et de l’Afrique du Sud, d’ajouter le sujet des barrières commerciales unilatérales liées au climat, visant principalement l’Union européenne.

– Accord de Paris en danger –

« La COP29 est un moment de vérité pour l’accord de Paris », a lancé M. Babaïev, ministre azerbaïdjanais de l’écologie, et ancien cadre de la compagnie pétrolière nationale, Socar.

Environ 51.000 participants sont accrédités, selon l’ONU Climat, moins que lors de l’extravagante COP28 de Dubaï l’an dernier. Nombre d’ONG critiquent la tenue de la conférence dans un pays qui célèbre le pétrole comme un « cadeau de Dieu », et où les autorités ont arrêté et poursuivent plusieurs militants environnementaux.

Il ne faudra qu’une signature à Donald Trump, à son entrée à la Maison Blanche le 20 janvier, pour rejoindre l’Iran, le Yémen et la Libye hors de l’accord adopté à Paris en 2015 par les pays du monde entier. Cet accord est le moteur qui a permis d’infléchir la trajectoire de réchauffement mondial depuis dix ans aux alentours de 3°C ou moins d’ici 2100, selon les calculs.

Le texte engage le monde à limiter à 2°C le réchauffement et à poursuivre les efforts pour le contenir à 1,5°C, par rapport à la fin du 19e siècle. Mais ces ambitions sont « en grand danger », a alerté lundi l’Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence de l’ONU.

L’année 2024, diluvienne pour de nombreux pays, sera quasi-certainement à ce niveau. Si cela se maintient sur le long terme, la limite climatique serait considérée comme atteinte.

– Des absents –

Les Européens jurent qu’ils redoubleront d’efforts pour compenser le retrait américain, mais peu iront à Bakou. Ni Emmanuel Macron, ni Olaf Scholz ne participeront au sommet d’une centaine de dirigeants mardi et mercredi.

Seule une poignée de dirigeants du G20 seront présents.

L’argent public du Nord, aujourd’hui à 69% des prêts selon l’OCDE, permet de construire des centrales solaires, d’améliorer l’irrigation, de construire des digues ou d’aider les agriculteurs face aux sécheresses.

« Il faut (…) renoncer à l’idée que le financement de l’action climatique est une œuvre de charité. Un nouvel objectif ambitieux en matière de financement de l’action climatique est dans l’intérêt de chaque nation, y compris les plus grandes et les plus riches », a déclaré Simon Stiell.

Mais l’ambiance dans les pays riches est à l’austérité (en Europe) ou le désengagement international (aux États-Unis). Beaucoup réclament que la Chine et les pays du Golfe contribuent davantage.

LNT avec Afp

