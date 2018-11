PARTAGER Tenue à Laâyoune des travaux du Forum d’affaires Maroc-France

Les travaux du Forum d’affaires Maroc-France, organisé par le ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, la Région de Laâyoune Sakia-El Hamra et de la Chambre française de commerce et d’industrie au Maroc (CFCIM) se sont ouverts, samedi à Laâyoune.

Ce forum de deux jours vise à créer un espace de rencontre efficace, dynamique et riche en contenu entre les opérateurs économiques marocains et français, valoriser le potentiel de la région de Laâyoune Sakia-El Hamra comme point d’entrée et hub vers l’Afrique et à présenter les opportunités d’investissements qu’elle recèle aux investisseurs afin de les aider à optimiser leur développement dans la région.

Présidé par la Secrétaire d’Etat chargée du Commerce extérieur, Rakiya Eddarhem, le président de la Région de Laâyoune Sakia-El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid, et le président de la CFCIM, Philippe Edern Klein, cet évènement a également pour objectifs de promouvoir la région de Laâyoune-Sakia El Hamra auprès des opérateurs économiques français et marocains et de les accompagner en matière d’investissements, de partenariats et d’échanges commerciaux.

Le Forum d’affaires Maroc-France offre également aux participants l’occasion de rencontrer les principaux opérateurs économiques de la région ainsi que les acteurs institutionnels, et de s’informer des opportunités d’investissements et d’affaires dans la région.

Ainsi, l’organisation de ce forum aura un impact certain sur le rayonnement de la région Laâyoune Sakia El Hamra et constitue de ce fait une étape nouvelle dans son repositionnement économique et dans la recherche d’opportunités d’affaires avec les pays partenaires du Maroc.

En marge de ce forum, le ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique et la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra procéderont à la signature d’une convention de partenariat portant sur la mise en œuvre de projets structurants liés à la gestion et l’aménagement de la zone industrielle, commerciale et de distribution « El Marsa » et à la promotion économique de la région.

Cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement des provinces du sud 2016-2021 lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015 et qui prévoit des investissements de l’ordre de 77 milliards de dirhams.

Le Forum d’affaires Maroc-France est organisé en partenariat avec le ministère de l’Intérieur, l’Agence pour le développement des provinces du Sud, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), l’OCP Phosboucraâ, en plus d’autres institutions économiques et financières privées et publiques.

LNT avec MAP