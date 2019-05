PARTAGER Les débarquements de la pêche côtière et artisanale en hausse

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale ont atteint 386.246 tonnes à fin avril 2019, en augmentation de 15% par rapport à la même période de l’année dernière, selon l’Office national des pêches (ONP).

La valeur marchande des produits de la pêche côtière et artisanale débarqués s’est élevée à plus de 2,8 milliards de dirhams (MMDH) au cours des quatre premiers mois de cette année, en évolution de 14% comparativement à la même période un an auparavant, précise l’ONP dans sa récente note relative aux statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par produit, les débarquements des algues ont affiché une hausse spectaculaire de 242% à 9.194t, tandis que ceux des coquillages (156t), des céphalopodes (23.188t), des poissons pélagiques (329.185t), du poisson blanc (22.956t) et des crustacés (1.566t) ont progressé respectivement de 121%, 28%, 13%, 5% et 4%. Par ailleurs, 6.445t de produits de la pêche côtière et artisanale ont été débarquées dans les entrées portuaires méditerranéennes, en hausse de 54% par rapport à fin avril 2018. Les volumes débarqués dans les ports situés sur l’Atlantique ont également augmenté de 13% pour s’établir à 322.740t, relève l’ONP.

LNT avec CdP